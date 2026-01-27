Muniție descoperită în urma unor săpături arheologice

Pompierii au transmis că au fost descoperite șapte grenade de mână defensive, fără încărcătură, şi şapte elemente de muniţie în urma unor săpături arheologice efectuate în interiorul construcţiei.

„Astăzi, 27.01.2026, în jurul orei 14:00, am fost solicitaţi pentru o intervenţie pirotehnică la Castelul Huniade din Timişoara. La sosirea echipajului pirotehnic la faţa locului, au fost identificate 7 grenade de mână defensive inerte (fără încărcătură) şi 7 elemente de muniţie, toate din cel de-al doilea Război Mondial”, a transmis ISU Timiş, potrivit News.ro.

Muniţia a fost ridicată şi urmează să fie distrusă.

În Castelul Huniade va funcționa, după reabilitare, Muzeul Național al Banatului

Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timişoara, care a găzduit Muzeul Naţional al Banatului, se află în proces de reabilitare şi este închis publicului.

Valoarea totală a proiectului de reabilitare a castelului este de 134 de milioane lei, dintre care 88 de milioane lei sunt finanţări nerambursabile, prin PNRR, Programul Naţional de Consolidare la Risc Seismic şi Programul Transfrontalier România-Ungaria, iar diferenţa provine din bugetul Consiliului Judeţean (CJ) Timiş.

Termenul de finalizare a lucrărilor este anul 2028. Cu toate acestea, autorităţile judeţene îşi propun să deschidă parţial vizitatorilor, încă din 2027, castelul.

După efectuarea lucrărilor de restaurare arhitecturală, Castelul Huniade va funcționa ca muzeu cu dotări de înaltă tehnologie și cu asigurarea tuturor condițiilor pentru organizarea de expoziții, acțiuni culturale și evenimente de anvergură, susțin reprezentanții CJ Timiș.

