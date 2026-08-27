Eolienele din Marea Neagră ar putea produce 3,1 GW

Noua delimitare a zonelor de exploatare vizează o capacitate instalată totală de aproximativ 3,1 gigawați (GW). Această cifră este în concordanță cu obiectivele stabilite în Strategia Energetică a României pentru perioada 2025-2035, dar și cu angajamentele ferme asumate de statul român prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Stabilirea perimetrelor s-a fundamentat pe un studiu de specialitate derulat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD). Un consorțiu de consultanți internaționali a analizat condițiile tehnice, protecția mediului marin, aspectele sociale și coexistența cu alte activități maritime, cum sunt culoarele de navigație sau pescuitul comercial, notează news.ro.

Finanțare privată și noi locuri de muncă

Cadrul legislativ necesar a fost definitivat prin Legea nr. 121/2024 privind energia eoliană offshore, act normativ care desemnează Ministerul Energiei drept autoritate competentă pentru concesionarea perimetrelor maritime. Măsura face parte din Componenta 6 – Energie din PNRR (Jalonul 116), având ca scop înlocuirea treptată a producției de electricitate pe bază de cărbune cu surse nepoluante.

Toate costurile aferente proiectării, construirii și exploatării parcurilor eoliene offshore vor fi suportate integral de operatorii economici concesionari, din resurse proprii sau fonduri atrase. Pe lângă creșterea securității energetice, dezvoltarea acestui sector va stimula lanțurile naționale de aprovizionare și va genera noi locuri de muncă înalt calificate.

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