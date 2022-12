La est, se estimează că 11 milioane de oameni din Florida și Georgia încă se mai confruntă cu amenințarea tornadelor.

În Louisiana, oficialii au confirmat până acum trei morți și zeci de răniți în urma furtunii. O femeie de 56 de ani din parohia St Charles, de lângă New Orleans, a fost ucisă după ce o tornadă i-a distrus casa.

Comunitățile din stat au raportat daune grave, inclusiv linii electrice doborâte și clădiri prăbușite. În Jefferson Parish, o suburbie a New Orleans, biroul șerifului a declarat că multe clădiri din zonă au „suferit daune catastrofale”.

