„Ajunge cu turiștii curioși”

Vlkolínec, un mic sat izolat din Slovacia, cere oficial să renunțe la statutul de sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Potrivit locuitorilor, recunoașterea internațională nu a adus beneficii reale, ci a transformat comunitatea într-un „muzeu în aer liber mort”.

Dacă pentru multe regiuni din lume includerea pe lista UNESCO este o onoare supremă, pentru sătenii din Vlkolínec, această distincție a devenit o povară.

Satul, aflat într-o zonă izolată din Slovacia, este exasperat de numărul mare de vizitatori, relatează Agenția Catolică de Presă, citată de jurnaliștii publicației Bild. Locuitorii spun că statutul UNESCO a transformat așezarea într-un decor turistic lipsit de viață reală. Potrivit presei locale, sătenii reclamă că turiștii le calcă zilnic prin grădini, privesc neinvitați pe ferestrele bucătăriilor și le încalcă intimitatea. „Am devenit un muzeu viu, dar mort”, ar fi spus unii dintre ei.

Statut UNESCO de peste 30 de ani

Vlkolínec a primit titlul de patrimoniu mondial în urmă cu mai bine de trei decenii.

Satul, situat în Munții Carpați, numără 43 de case colorate, din lemn, fiind considerat unul dintre ultimele exemple de acest tip din regiune.

UNESCO descrie localitatea drept „o așezare medievală remarcabil de bine conservată, cu arhitectură din lemn specifică zonelor colinare și montane”. De asemenea, organizația o consideră „cel mai bine păstrată și cea mai completă așezare de acest tip din întreaga regiune”.

Restricții dure și doar patru familii rămase

În ciuda aprecierilor internaționale, viața de zi cu zi a devenit dificilă pentru locuitori.

Regulile impuse de statutul de patrimoniu sunt stricte: sătenii nu mai au voie să crească animale sau să lucreze pământul, iar la asta se adaugă cei aproximativ 100.000 de turiști care vizitează satul în fiecare an.

Pentru comunitatea rămasă, doar patru familii, fluxul constant de vizitatori este descris ca un coșmar.

Retragerea de pe lista UNESCO, puțin probabilă

Chiar dacă dorința locuitorilor este clară, șansele ca Vlkolínec să fie eliminat de pe lista patrimoniului mondial sunt reduse.

O astfel de decizie ar necesita acordul atât al UNESCO, cât și al guvernului slovac.

Ce este Patrimoniul Mondial UNESCO

Noţiunea de patrimoniu s-a extins considerabil în ultimele decenii. Astfel, pe lângă ansamblul bunurilor culturale transmise din generație în generație, care au o valoare universală excepţională, patrimoniul mondial cuprinde şi totalitatea celor mai importante situri naturale.

Acestea sunt importante din punctul de vedere al biodiversităţii, al fenomenelor fizice sau proceselor geologice ori al superlativului estetic al peisajului, vestigii culturale subacvatice, precum şi expresii cultural-artistice orale, tradiţii, ritualuri, meşteşuguri tradiţionale, moştenite din Antichitate, care merită să fie promovate şi conservate.

Locurile au o semnificație aparte, o importanță istorică, precum și caracteristici unice. De altfel, acestea sunt și criteriile riguroase prin care „bunurile culturale și naturale” pot fi selectate de UNESCO pentru a fi adăugate pe „harta lumii”.

Asemenea altor organizații internaționale, UNESCO a organizat diferite forme de regionalism pentru descentralizarea activităților sale. La 21 noiembrie 1974 au fost stabilite cinci regiuni: Africa, statele arabe, Asia și Pacific, Europa, respectiv America de Nord, America Latină și Caraibe.

Țările care doresc să fie incluse în patrimoniul UNESO sunt înregistrate pe o listă provizorie, care include elementele pentru care statul parte a depus un dosar de nominalizare la UNESCO înainte de fi acceptat. Practic, este un fel de anticameră pe lista Patrimoniului Mondial.

Ce este un sit de Patrimoniu Mondial UNESCO

Un sit, fie acesta cultural sau natural, este denumit sit de Patrimoniu Mondial UNESCO atunci când este listat de această organizație ca având o semnificație culturală sau fizică deosebită. Pentru a fi selectat, un astfel de sit trebuie să fie un reper unic, identificabil din punct de vedere geografic și istoric.

În fiecare an, Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO poate include situri pe listă, iar selecția se bazează pe zece criterii: primele șase pentru patrimoniul cultural, iar următoarele patru pentru patrimoniul natural.

Astfel, pentru ca un sit cultural să facă parte din Patrimoniul Mondial UNESCO trebuie să îndeplinescă o serie de criterii, și anume:

  • reprezintă o capodoperă a genului creativ uman;
  • prezintă un schimb important de valori umane, pe o perioadă sau într-o zonă culturală a lumii, cu privire la evoluțiile arhitecturii sau tehnologiei, artelor monumentale, urbanismului sau amenajării peisajului;
  • semnifică o mărturie unică despre o tradiție culturală a unei civilizații;
  • este un exemplu remarcabil de ansamblu arhitectural sau tehnologic sau peisaj care ilustrează o etapă semnificativă din istoria omenirii;
  • este un exemplu remarcabil de așezare umană tradițională sau de interacțiune cu mediul.
  • este asociat cu tradiții, idei, convingeri și lucrări de importanță universală.

În același timp, pentru ca un sit natural să fie inclus în Patrimoniul UNESCO există câteva condiții care trebuie respectate, după cum urmează:

  • conține fenomene naturale superlative sau zone de o frumusețe naturală excepțională;
  • dispune de dovezi remarcabile care atestă etapele majore ale evoluției Pământului;
  • este un exemplu remarcabil de procese ecologice și biologice în desfășurare în evoluția și dezvoltarea comunităților terestre și maritime de plante și animale.
  • conține cele mai importante habitate naturale pentru conservarea diversității biologice.
Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer român de TIR a refuzat 3.600 de euro salariu în Italia: „Plus al treisprezecelea și al paisprezecelea, dar totuși nu este ceea ce caut eu”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
Libertateapentrufemei.ro
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Bucureştenii, ilfovenii, timişorenii şi clujenii sunt românii care au luat cele mai multe credite ipotecare în 2025
Știri România 11:24
Bucureştenii, ilfovenii, timişorenii şi clujenii sunt românii care au luat cele mai multe credite ipotecare în 2025
Crima din Timiș comisă de copii și dezbaterea despre reducerea vârstei de la care se poate răspunde penal. Ce spun parlamentarii care au puterea să schimbe legea
Analiză
Știri România 11:15
Crima din Timiș comisă de copii și dezbaterea despre reducerea vârstei de la care se poate răspunde penal. Ce spun parlamentarii care au puterea să schimbe legea
Parteneri
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul.ro
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Cristi Balaj și Adi Ilie s-au contrat pe tema schimbărilor făcute de Gigi Becali la FCSB. „Nu ai dreptate!”
Fanatik.ro
Cristi Balaj și Adi Ilie s-au contrat pe tema schimbărilor făcute de Gigi Becali la FCSB. „Nu ai dreptate!”
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
Elle.ro
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Bella Santiago suportă cu greu despărțirea de soțul ei, aflat la „Survivor România”. „Am activat gelozia din mine”
Stiri Mondene 11:41
Bella Santiago suportă cu greu despărțirea de soțul ei, aflat la „Survivor România”. „Am activat gelozia din mine”
Cum au fost surprinse Iulia Vântur și Loredana Groza în India. Fanii au reacționat: „Și Salman Khan unde e?”
Stiri Mondene 11:04
Cum au fost surprinse Iulia Vântur și Loredana Groza în India. Fanii au reacționat: „Și Salman Khan unde e?”
Parteneri
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
TVMania.ro
VIDEO viral. Cum arăta Ramona Olaru atunci când a pășit pentru prima dată în platoul de la Neatza. Brunetă, fuste scurte și glume deocheate
Doctoriţă radiolog din Capitală, găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
ObservatorNews.ro
Doctoriţă radiolog din Capitală, găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Libertateapentrufemei.ro
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Gestul neașteptat făcut de mama minorului de 13 ani chiar în ziua înmormântării lui Mario! Toți au rămas mască
KanalD.ro
Gestul neașteptat făcut de mama minorului de 13 ani chiar în ziua înmormântării lui Mario! Toți au rămas mască

Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după Emerllahu și Louis Munteanu? Exclusiv
Fanatik.ro
Uppercut-uri pentru Daniel Pancu după 4-1 la FCSB: „Avem oferte pentru 4 titulari!”. Cine urmează după Emerllahu și Louis Munteanu? Exclusiv
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro