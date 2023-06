Scandal în Australia, după ce un club a anunțat că oferă băutură gratis în funcție de numărul cupei de la sutien: „Cu cât mai mare, cu atât mai bine”

Comentariul de pe fluturașul ofertei clubului de noapte The Woolshed suna provocator: „Cu cât este mai mare, cu atât mai bine!”.

În plus, „purtarea sutienului este atât de incomodă”, încât este mai bine „să-l dai jos” și „să-l așezi la vedere, pe pereți”, în clubul de noapte.

A popular Hindley Street nightclub has apologised for a controversial promotion which offered free drinks based on bra sizes. @WillDF95 #9News pic.twitter.com/qnrLMlTMya