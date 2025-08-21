Ajutoarele de 50 de lei pentru românii cu venituri mici, sub forma cardurilor de energie, vin cu costuri suplimentare tot pentru statul român. Mai exact, conform unei oferte tarifare transmise de Poșta Română către Ministerul Muncii, document intrat în posesia Libertatea, cheltuiala per gospodărie poate crește cu 22 de lei.

Astfel, Poșta Română condusă de Valentin Ștefan (PNL) a cerut Ministerului Muncii, condus de Florin Manole (PSD), următoarele sume pentru fiecare loc de consum:

  • 6 lei (fără TVA) pentru preluarea formularelor și introducerea datelor în sistem
  • 8,5 lei (fără TVA) pentru tipărire, punere în plicuri și distribuire prin corespondență cu confirmare de primire
  • 4,8 lei (scutit de TVA) pentru mandatul poștal prin care se achită efectiv sprijinul.
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire"
Așa arată oferta tarifară trimisă de Poșta Română la ANPIS și Ministerul Muncii

După adăugarea TVA unde este cazul, suma totală cerută se ridică la 22 de lei pentru fiecare gospodărie. Mai simplu spus, pentru fiecare ajutor de 50 de lei distribuit de Poșta Română, statul va trebui să plătească suplimentar aproape jumătate din bani, doar pentru acoperirea costurilor administrative.

Un calcul simplu arată că statul ar trebui să cheltuiască în plus încă 44 de milioane de lei, adică aproape 9 milioane de euro, pentru că este vorba despre aproximativ 2 milioane de locuri de consum. Și asta în contextul în care premierul Ilie Bolojan (PNL) a cerut tăierea cheltuielilor bugetare.

Negocierile sunt încă în curs de desfășurare, iar potrivit informațiilor Libertatea, ministrul Muncii, Florin Manole, a spus într-una din ședințe că ceea ce face Poșta Română este „ticăloșie și nesimțire”.

Amintim că, la finalul lunii iunie, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat o nouă schemă de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică, pentru că vechea măsură de plafonare expira pe 1 iulie.

Noua lege prevede că românii din aproximativ 2 milioane de locuri de consum vor primi vouchere de 50 de lei pe lună, până în martie 2026. Totuși, nu toți vor beneficia de acest ajutor. Mai precis, beneficiarii trebuie să aibă venituri sub 2.000 lei/lună (persoane singure) sau sub 1.800 lei/lună (pe membru de familie).

Românii cu venituri mici sunt considerați:

  • persoana singură cu un venit net lunar de maximum 1.940 lei
  • familiile cu un venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.

Dar, după două luni de la decizia Guvernului, Poșta Română a trimis românii săraci la ANPIS și STS, iar cardurile de energie vor întârzia dacă se apelează la acest serviciu.

Măsurile de protecție socială se aplică în perioada 1 iulie 2025-31 martie 2026.

