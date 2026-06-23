„Nu este doar o direcție greșită, este inacceptabilă, este trădătoare, imorală și nu se poate continua așa”, a declarat Carlson.

Fostul prezentator Fox News, concediat de postul american în 2023, a devenit o figură influentă în mediul online, atrăgând un număr mare de urmăritori prin podcastul său. Acesta a recunoscut că și-a pierdut încrederea în conducerea republicană, pe care o acuză că nu mai reprezintă interesele americanilor. Deși a fost un susținător vocal al lui Donald Trump încă din 2024, Carlson a declarat că regretă acest sprijin, afirmând că a „indus în eroare” publicul.

„Sunt afară. Și dacă eu sunt afară, atunci mulți alții sunt și ei afară”, a spus Carlson, subliniind ruptura sa de partid. Totuși, el a precizat clar că nu va sprijini nici Partidul Democrat, iar momentan nu știe care va fi viitoarea sa direcție politică.

Criticile lui Carlson la adresa războiului din Iran sunt dure și constante, considerând că acesta servește interesele Israelului, dar prejudiciază poporul american. „Un război cu Iranul este o greșeală istorică, iar eu nu pot susține așa ceva”, a adăugat el.

Carlson a fost un apărător loial al cauzei republicane timp de 35 de ani, dar spune că situația de astăzi nu mai permite continuarea acestui sprijin. Decizia sa de a se distanța de republicani marchează o schimbare majoră în peisajul politic american, evidențiind o posibilă ruptură între conservatorii tradiționali și administrația Trump.

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