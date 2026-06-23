Valul de căldură, o provocare extremă

Din 17 iunie 2026, o mare parte a Europei se confruntă cu un val de căldură fără precedent. Potrivit Météo-France, 49 de departamente au fost plasate în alertă roșie pentru căldură extremă, începând cu 22 iunie. Temperaturile au atins valori similare celor din august 2003, un an cunoscut pentru impactul sever al caniculei.

În acest context, metodele de răcorire devin esențiale, mai ales pentru cei care nu au acces la aparate de aer condiționat, considerate costisitoare de achiziționat și utilizat. Un aparat portabil consumă între 1.000 și 2.500 de wați, ceea ce poate ridica semnificativ factura de electricitate pe timpul verii.

Cum să construiești un aparat de aer condiționat improvizat

Metoda prezentată în videoclip este simplă și accesibilă. Iată pașii principali pentru realizarea dispozitivului:

Decuparea orificiilor: Se folosește un răcitor din polistiren. Pe capac se trasează contururile unui ventilator și ale unor guri de aerisire, care apoi se decupează pentru a permite circulația aerului. Adăugarea gheții: Răcitorul se umple cu sticle de apă înghețată sau pachete de gheață, după care se închide capacul. Pornirea ventilatorului: Ventilatorul, amplasat deasupra uneia dintre deschideri, împinge aerul cald în interiorul răcitorului, unde acesta este răcit înainte de a ieși prin gurile de aerisire.

Creatorul explică faptul că aerul eliberat poate fi cu 10-15°C mai rece, iar întregul proces durează doar aproximativ zece minute. Costurile pentru materialele necesare se ridică la circa 8 euro, presupunând că ventilatorul este deja disponibil în casă.

Cât de eficientă este metoda cu sticlele înghețate

Deși funcționează, această soluție are limitări evidente. Aparatul oferă o răcire limitată, localizată doar în zona din fața gurilor de aerisire. Mai mult, gheața se topește rapid, în una până la două ore, ceea ce necesită recongelarea frecventă a sticlelor, proces care consumă energie electrică suplimentară.

„Este, practic, o variantă îmbunătățită a trucului cu sticla de apă înghețată pusă în fața unui ventilator”, explică un utilizator al metodei. Totuși, recongelarea necesită energie, iar eficiența generală a metodei depinde de puterea congelatorului și de frecvența utilizării. Consumul unui ventilator variază între 15 și 75 de wați, mult mai puțin decât al unui aparat de aer condiționat, care poate consuma de 20 până la 40 de ori mai mult.

Specialiștii recomandă și soluții simple pentru răcorirea locuinței

Înainte de a investi în soluții improvizate sau în aparate scumpe, specialiștii recomandă măsuri gratuite, dar eficiente. Printre acestea se numără închiderea obloanelor în timpul zilei, ventilarea încăperilor noaptea sau dimineața devreme și utilizarea ventilatoarelor pentru a îmbunătăți circulația aerului. Aceste soluții pot reduce semnificativ disconfortul termic, fără a genera costuri suplimentare.

Indiferent de metoda aleasă, adaptarea la temperaturile extreme rămâne o provocare majoră pentru această vară, iar soluțiile creative precum aparatul de 8 euro pot reprezenta o alternativă temporară pentru cei afectați de caniculă.

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