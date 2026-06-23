Cu cine nu mai vorbește Dumbo după „Desafio: Aventura”: „Mie nu mi-a plăcut. Înjur și acum”

Într-un dialog pe care l-a avut cu Libertatea, Dumbo (Marius Alexandru) a vorbit despre relația de prietenie pe care a legat-o cu Florin Prunea în emisiunea de la PRO TV, afirmând că fostul portar al echipei naționale de fotbal a României l-a ajutat și să meargă la meciurile lui Dinamo București de la finalul sezonului din Liga 1.

„Am fost și cu copiii la meci, m-am întâlnit și cu Florin Prunea acolo, mi-a dat invitații la meci. Îi mulțumesc pe această cale! Jos pălăria pentru Florin! Mi-am dorit, chiar i-am și zis, când am stat la pustiu acolo: «Bă, nebunul satului, când eram copil mergeam în picioare goale, în ’94, atunci când se califica România, și tu apărai în fața la sute de mii de oameni…»!

Îl înjur și acum. (n.r. – râde) L-am înjurat și în emisiune! A fost panaramă, a fost mișto. Dacă n-am râs… A fost mișto tare, că noi am vorbit multe, noi ne-am deschis foarte tare. Eu cu Prunea, cu Vladimir, cu Ian, cu Sergiu… Cât am stat în pustiu acolo ne-am spart de râs. A fost cea mai frumoasă perioadă de la Desafio în pustiu. Acea săptămână… Cât am râs acolo și cât de deschiși am fost acolo…”, a spus Dumbo în exclusivitate pentru Libertatea.

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Câștigătorul de la „Desafio: Aventura” a precizat și că a rupt orice legătură cu Alina Oprea (Lena), deoarece nu i-a plăcut modul în care ea a apărut în show-ul de la PRO TV.

„Nu mai vorbesc cu Lena. Ne-am salutat, dar n-am avut ce să mai vorbim… Mie nu mi-a plăcut că s-a luat de la începutul show-ului de Vladimir Drăghia și am considerat că trebuie să fac în așa fel încât să scap de ea. Am zis-o și o să o zic și nu mi-e rușine cu nimic. Asta a fost strategia mea. Am încercat! Acum, că n-a avut cine să o bată, până la Coco, asta a fost problema…”, a încheiat Dumbo interviul pentru Libertatea.

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