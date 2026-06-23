Evaluarea Națională a început în forță luni, 22 iunie, cu proba la română, iar ce le-a picat elevilor, nu a fost deloc ușor. Dimpotrivă, spun profesorii, anul acesta se va lua cu greu o notă de 10. Subiectele au avut un grad de dificultate mediu spre ridicat, iar elevii au întâlnit capcane aproape la tot pasul. Printre acestea: diftongii, conversiunea, forma verbelor și forma unor cuvinte. Și nici subiectul al doilea nu a fost simplu, deși mulți s-au relaxat când au văzut că au de redactat un rezumat. 

Nervi întinși la maximum, frustrare și umilință. Asta au trăit la Evaluare mii de profesori care au rămas blocați în școli cu orele după încheierea probelor. Motivul? În mai multe unități de învățământ platforma electronică de încărcare a lucrărilor s-a blocat. Ținuți „ostatici”, așa cum s-au exprimat sindicatele, oamenii au acuzat autoritățile de incompetență și nepăsare. Cât despre reacția ministerului… secretarul de stat Sorin Ion a declarat că, într-adevăr, au fost câteva probleme, însă minore. 

Cu câteva zile înainte de începerea examenelor naționale, sindicatele din Educație au ieșit din nou în stradă. Miercuri, 17 iunie, peste 10.000 de oameni din învățământ, din toate colțurile țării, s-au adunat în fața Guvernului, iar de acolo au pornit în marș către Palatul Parlamentului. Creșterea normei didactice, scăderea plății cu ora, comasarea școlilor, eliminarea burselor și noul proiect de lege al salarizării se numără printre nemulțumirile oamenilor. 

În timp ce elevii de-a VIII-a au intrat în focurile primului examen din viața lor, cei de-a XII-a au susținut deja probele de competențe ale Bacalaureatului și se pregătesc pentru cele scrise. Luni, 29 iunie, are loc examenul la Limba română, iar pe 30 proba obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Urmează proba la alegere și limba maternă. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 13 iulie, iar o zi mai tarziu se dă startul înscrierilor la Bacalaureatul din toamnă. 

Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie. Este propunerea mai multor parlamentari care au depus un proiect de lege în acest sens, la Senat. Potrivit acestora, măsura va reduce diferențele sociale dintre copii dar și bullyingul. Modelul uniformei va trebui stabilit de școli, iar elevii care provin din familii cu venituri mici vor primi sprijin financiar. Odată aprobată, legea ar putea intra în vigoare chiar la începutul anului școlar.

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