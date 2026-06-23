Cum a ajuns videoclipul de pe TikTok în atenția polițiștilor

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Timiș a precizat că investigația a fost declanșată după ce polițiștii au identificat online un videoclip în care bărbatul se prezenta în mod eronat drept reprezentant al unei instituții publice și efectua activități ce ar fi trebuit să fie realizate doar de autoritățile competente.

„În fapt, polițiștii s-au sesizat din oficiu după identificarea, în mediul online, a unor materiale video publicate pe o platformă de socializare, în care bărbatul s-ar fi prezentat în mod necorespunzător ca reprezentant al unor instituții ale statului și ar fi desfășurat activități specifice unor autorități de control, inducând în eroare reprezentanții unor societăți comerciale”, au declarat reprezentanții IPJ Timiș.

Cine este Alin Borcan, influencerul vizat de percheziții

Surse apropiate anchetei au confirmat că suspectul este Alin Borcan, cunoscut pe rețelele de socializare și pentru sprijinul acordat lui Călin Georgescu. În videoclipul publicat pe TikTok, Borcan apare purtând o ținută ce amintește de cea a fostului șef al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și interoghează angajații unui magazin, pretinzând că efectuează un control.

Cu ocazia percheziției, autoritățile au ridicat mai multe probe considerate relevante pentru anchetă, iar Borcan a fost condus la sediul poliției pentru audieri. „Cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a împrejurărilor în care au fost comise faptele, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun”, au adăugat reprezentanții IPJ Timiș.

Alin Borcan nu este străin de controverse. În trecut, acesta a fost protagonistul unui videoclip în care apărea agresând o femeie pe stradă. De asemenea, numele său a fost implicat într-un dosar penal privind coruperea alegătorilor în martie 2025, când procurorii au efectuat 17 percheziții în mai multe județe din țară, inclusiv Timiș. Potrivit unor surse, Alin Borcan, alături de alți influenceri, ar fi promovat campania lui Călin Georgescu. În timpul acelui eveniment, Borcan a apărut în fața locuinței sale parțial dezbrăcat și purtând o armă cu lunetă, susținând că „au venit niște hoți cu cagulă” și „l-au căutat pe domnul Georgescu la mine în sertare”. Ulterior, poliția a confirmat că arma era una de tip airsoft, iar bărbatul a fost amendat cu 5.000 de lei.

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