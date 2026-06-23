Salariatul a fost acuzat de fapte grave

Salariatul, angajat din noiembrie 2014, a fost concediat pe 12 decembrie 2024, fiind acuzat de fapte grave. Acestea includeau plecarea de la locul de muncă cu 50 de minute înainte de terminarea programului, utilizarea telefonului mobil – interzis prin regulament – și manipularea sistemului de pontaj.

Conform angajatorului, acesta și un coleg foloseau metode prin care își schimbau cardurile de pontaj pentru a ascunde întârzierile sau absențele.

În fața acuzațiilor, angajatul a contestat concedierea în instanță. Potrivit Noticias Trabajo, cazul a luat o turnură neașteptată când judecătorii au analizat dovezile prezentate. O conversație pe WhatsApp între șeful de magazin și un alt angajat a demonstrat că aceasta a solicitat codul unui coleg pentru a ponta ieșirea în locul său.

În acest context, instanța a stabilit că „există o anumită toleranță din partea companiei în ceea ce privește pontajul realizat de terți”.

„Nu doar angajații practicau această metodă”

„Dovezile arată clar că nu doar angajații practicau această metodă, ci și superiorii lor”, a explicat Înalta Curte de Justiție din Galicia.

Astfel, comportamentul salariatului a fost considerat mai puțin grav decât susținea angajatorul, iar concedierea disciplinară a fost declarată nejustificată, mai ales în lipsa unor reguli clare împotriva acestor practici între colegi.

Decizia instanței lasă firma în fața unei alegeri: fie reangajează persoana respectivă, fie îi plătește despăgubirile stabilite de tribunal.

Tot în Spania, o tânără a fost dată afară pentru că venea cu 45 de minute mai devreme la muncă în fiecare zi și i-a deranjat pe șefi.



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