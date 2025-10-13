Statueta scheletului din bronz a fost descoperită de arheologi

Arheologii au descoperit o figurină romană unică, ce oferă o perspectivă fascinantă asupra obiceiurilor antice. Potrivit sursei citate mai sus, acest schelet mic de bronz este cunoscut sub numele de „fantoma banchetului” și era oferit în dar la petrecerile de acum 2000 de ani.

Figurina, aflată în colecția Getty Villa din Los Angeles, măsoară aproximativ 6,6 cm înălțime. Inițial avea brațe și picioare articulate, dar astăzi mai păstrează doar o parte din piciorul stâng. Craniul său prezintă orbite mari, rotunde și un rânjet cu dinți.

Ce semnifică scheletul micuț și vechi de 2.000 de ani

Conform unui studiu din 1980 citat de presa străină, scheletul reprezenta un „memento mori” – un simbol al scurtimii vieții și inevitabilității morții. Aceste figurine macabre erau probabil distribuite la petreceri și mese festive, pentru a le aminti oamenilor sunt muritori și ar fi bine să se bucure din plin de fiecare moment al vieții.

Banchetele și moartea erau adesea legate în arta și literatura romană. Un exemplu celebru apare în romanul „Satyricon” al lui Petronius, unde un sclav aduce un schelet de argint la o petrecere. Legendele romane sunt o adevărată sursă de inspirație, iar dincolo de statuetele din bronz oferite drept cadou la petreceri, mai sunt și alte 20 de lucruri neștiute despre Imperiul Roman.

Recomandări Inculpații care au scăpat de dosarele de corupție cer daune morale uriașe. Cum își justifică solicitările

Citatul din roman este relevant: „Acest schelet din fața noastră este la fel de important precum am fost noi vreodată! Să trăim, deci, cât putem și cât viața ne este dragă”.

Cum arăta scheletul oferit drept cadou la petreceri de către romani

Inițial, scheletul dispunea de brațe și picioare articulate, însă acum a rămas doar o parte din piciorul stâng. Craniul are orbite oculare mari și rotunde, iar rânjetul este bine conturat.

Deși nu este anatomic corect, scopul scheletului era mai degrabă să fie „vioi“ decât precis științific, conform studiului menționat anterior.

Această descoperire unică oferă o perspectivă fascinantă asupra modului în care romanii antici abordau teme existențiale precum viața și moartea, îmbinând filozofia cu divertismentul la petrecerile lor sofisticate.

Iubitorii de istorie care ajung anul acesta la Roma vor avea o mare surpriză. Pasajul secret al împăraților Romei, ascuns sub Colosseum, s-a deschis pentru prima dată publicului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE