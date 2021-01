Schimb de focuri între susţinătorii lui Trump și agenții de securitate de la Capitoliu

Forţele de poliţie şi-au scos armele în faţa manifestanţilor care au încercat să pătrundă în sala de şedinţe, a declarat congresmanul Dan Kildee, citat de AFP.

„Gărzile de securitate şi poliţiştii de la Capitoliu şi-au scos armele în timp ce partizanii lui Donald Trump încercau să forţeze trecerea”, a scris Dan Kildee pe Twitter.

„Am primit consemnul să ne întindem pe jos şi să ne punem masca de gaze”, a adăugat el

Mii de susţinători ai preşedintelui în exerciţiu al SUA au dărâmat mai multe bariere de securitate, ceea a dus la ciocniri cu poliţia şi la scene violente în faţa intrării în Congresul SUA, unde congresmenii s-au reunit pentru a valida oficial victoria electorală a democratului Joe Biden.

Poliţia a ordonat evacuarea a două edificii alăturate şi închiderea de urgenţă a Capitoliului.

Preşedintele american în exerciţiu Donald Trump le-a cerut miercuri susţinătorilor săi să evite violenţa, după intrarea manifestanţilor pro-Trump la Capitoliu, atmosfera fiind extrem de tensionată, relatează AFP.

”Susţineţi poliţia Capitoliului şi forţele de ordine. Sunt de partea ţării noastre. Staţi liniştiţi”, a postat Trump pe Twitter.

