O campanie de informare adresată celor care „ne-au răspuns că se tem de COVID, dar se tem și de vaccin”, bazată pe „căldură umană” și pe implicarea medicilor de familie este ceea ce pregătește pentru perioada următoare Ministerul Sănătății, conform descrierii făcute, pentru redacție, de Ștefan Voinea, consilier pe comunicare al lui Vlad Voiculescu.

Campania vine într-un moment în care estimările lui Valeriu Gheorghiță și ale lui Vlad Voiculescu, la unison de această dată, sunt acelea că, din martie, efortul se va muta dinspre numărul mic de vaccinuri spre un număr mult mai mare de vaccinări pe zi, care trebuie gestionat.

E posibil, spun responsabilii de la București, ca în primăvară să se deblocheze și programările care acum sunt full, până la 15 aprilie. Asta dacă se vor adăuga cele trei vaccinuri noi, despre care autoritățile din Europa și America vorbesc în termeni de aproape certitudine: AstraZeneca, Johnson & Johnson și CureVac.



Spun că vor să răspundă dubiilor oamenilor

În acel moment, dificultatea, care acum constă în a distribui puțin la mulți, s-ar transforma în aceea de a împărți mult la foarte mulți, dintre care unii sunt sceptici. Ministerul Sănătății susține că e la curent cu recentele sondaje din România, care arată că o bună parte dintre cei rezervați, cam 60% dintre ei, conform institutului clujean IRES, sunt îngrijorați cam de aceleași lucruri care-i îngrijorează și pe cei care acceptă vaccinul:

Eficacitatea vaccinului.

Siguranța și eventualele efecte colaterale.

„Vom face și un sondaj propriu, sperăm să obținem pentru el o finanțare de la UNICEF, să putem merge și în zonele defavorizate, unde cercetările sociologice ajung mai greu”, a spus Ștefan Voinea.

De la preoți la polițistul Godină

Noua campanie de creștere a încrederii în vaccin va fi și diferită, dar și complementară, susține MS. Dacă prima oară s-a apelat la serviciile unor medici cunoscuți, autorități, în campania aceasta se va miza pe două direcții:

Imaginea unor personalități îndrăgite și foarte diverse, de la preoții Doboș și Necula și până la campioana olimpică Ana Maria Brânză, actorul Victor Rebengiuc, polițistul Marian Godină sau cântărețul Adi Despot. Implicarea medicilor de familie, care sunt, după mai multe studii convergente, principalul factor de încredere al pacienților.

Preotul Necula: „Am temperat. Peste o perioadă vom discuta din nou și vom vedea”

Rugat de Libertatea să spună care este opțiunea lui, preotul ortodox Constantin Necula, profesor universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, a spus:

„Am avut o conversație cu cei de la Ministerul Sănătății, dar am temperat discuțiile. Nu le-am dat niciun răspuns în momentul discuțiilor, vom vedea pe viitor. Momentan am luat o pauză de la tot ce înseamnă exterior, pentru că am obosit”, a explicat părintele Necula.

Ca să fiu sincer, nu mai lucrez la nimic altceva decât la ce am de făcut pentru mine, pentru facultate. În perioada asta sunt foarte ocupat cu facultatea și chiar am temperat astfel de discuții. Părintele Constantin Necula:

„Știu că au fost sunate mai multe persoane, nu cunosc numele lor, dar eu momentan nu am dat niciun răspuns concret. Am discutat cred că în ultimele două săptămâni, nici nu mai știu exact. Peste o perioadă vom discuta din nou și vom vedea. Sunt deschis dialogului, dar nu pentru moment”, a încheiat el.

Părintele Doboș: „M-au ales pentru că am fost mai evlavios printre zgomotoși”

Libertatea l-a căutat și pe Francisc Doboș, părinte la Catedrala Sfântul Iosif din București, cealaltă opțiune a ministerului.

„Am fost sunat de cei de la Ministerul Sănătății și am fost de acord să particip. Am filmat un spot, așa este, dar nu aș vrea să dau eu mai multe detalii despre ce a fost acolo. M-au ales pentru că am fost mai evlavios printre zgomotoși. Nu sunt eu izvorul, doar am fost solicitat și am acceptat să particip la o astfel de inițiativă. Nu e un lucru rău, iar dacă sunt mai multe persoane care au filmat sau urmează să filmeze, Dumnezeu să-i ierte!”, a spus Francisc Doboș.

„Nu vreau să dau detalii acum pentru că nu ar fi corect să o fac. Nu este o inițiativă care mă privește, așa că cei de la Ministerul Sănătății ar trebui să fie comunicatorii în ceea ce privește acest proiect al lor provaccinare. Dar eu am răspuns pozitiv imediat și am participat”, a confirmat el că, în ceea ce-l privește, filmările au avut loc.

