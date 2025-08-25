Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare în Sectorul 3 se modifică

În prezent, limita este de două locuri pe adresă. Noile reguli vor fi supuse votului Consiliului Local pe 28 august. Dacă vor fi aprobate, ele vor intra în vigoare în 30 de zile.

Una dintre cele mai importante schimbări permite solicitarea a trei sau mai multe locuri de parcare per imobil.

„Persoanele fizice sau juridice care au adresa de domiciliu/reşedinţă/sediu social sau punct de lucru într-un imobil de pe raza Sectorului 3, vor putea solicita al doilea, precum şi al treilea loc de parcare de reşedinţă per imobil, în limita disponibilităţii zonei”, se stipulează în propunere.

O altă modificare elimină limita minimă de 300 de metri pătrați pentru spațiile comerciale care pot solicita locuri de parcare.

Noile reguli introduc un tarif suplimentar pentru locurile de parcare rezervate. Acesta va fi egal cu taxa anuală integrală și se va achita în avans.

„Tariful suplimentar se va achita integral şi în avans, iar în cazul în care autorizaţia de parcare îşi încetează valabilitatea, tariful suplimentar rămâne impus, fiind o creanţă certă şi exigibilă”, se precizează în regulament.

Utilizarea locurilor nominale

Recomandări Cum a reușit un lider AUR să pună mâna pe case sub 35.000 de euro. Virgil Vlad și „fabrica de moșteniri”: „Are 7 clase și dificultăți de scriere evidente”

O schimbare majoră permite oricui să parcheze contra cost pe locurile nominale. Noul regulament stipulează că „locurile de parcare nominale şi nenominale, ca regulă generală, se pot utiliza contra cost, pe o perioadă limitată, în zilele de Luni până Duminică, de către orice persoană fizică sau juridică aflată în tranzit”.

Tariful de 5 lei pe oră se va aplica și pentru parcarea temporară pe locurile nominale. Pentru a evita conflictele, cei care parchează temporar trebuie să lase un număr de telefon vizibil.

„Iar în cazul în care ocupantul este contactat de către deţinătorul locului de parcare, acesta va avea la dispoziţie maxim 5 minute pentru elibera locul de parcare, având posibilitatea mutării pe un alt loc de parcare disponibil, până la finalizarea intervalului pentru care a achitat tariful orar”, mai prevede regulamentul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE