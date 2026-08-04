Decizia surprinde cu atât mai mult, cu cât piața germană de mașini electrice noi este susținută masiv de flotele de companie, iar Uniunea Europeană analizează chiar posibilitatea de a impune o tranziție obligatorie la e-mobilitate pentru corporații.

Avantajul fiscal uriaș pe care angajații Schwarz Group îl pierd

Pentru angajații din Germania, posibilitatea de a conduce o mașină de serviciu electrică reprezintă un beneficiu financiar considerabil. Legislația germană stabilește o rată de impozitare de doar 0,25% din prețul de listă pentru vehiculele electrice acordate ca beneficiu în natură, comparativ cu 1% în cazul mașinilor cu motor termic.

Diferența la salariul net este semnificativă. Spre exemplu, pentru un autoturism de serviciu cu o valoare de catalog de 60.000 de euro, un angajat care optează pentru un motor cu ardere internă trebuie să plătească un impozit lunar aplicat unei sume suplimentare de 600 de euro.

În schimb, pentru un model similar propulsat de baterii, suma impozabilă scade la doar 150 de euro pe lună. Cu toate acestea, conducerea Schwarz Group a decis să le nege angajaților acest avantaj fiscal din rațiuni pur economice.

Devalorizarea accelerată pe piața second-hand, coșmarul cumpărătorilor direcți

Spre deosebire de majoritatea corporațiilor care utilizează sistemul de leasing pe termen lung, Schwarz Group aplică o strategie diferită de gestionare a flotei: cumpără vehiculele direct de la producători și le revinde pe piața second-hand după câțiva ani de utilizare. În acest model de afaceri, valoarea reziduală a mașinilor devine un factor critic.

Purtătorul de cuvânt al grupului a confirmat că decizia de a stopa noile comenzi de vehicule electrice vine pe fondul volatilității pieței auto și al devalorizării accelerate a mașinilor pe baterii.

Pe piața germană a mașinilor rulate, cererea pentru electrice rămâne extrem de scăzută. Avansul tehnologic rapid face ca un model electric vechi de doar trei ani să pară depășit din punctul de vedere al autonomiei, al vitezei de încărcare și al programelor software, determinând o scădere drastică a prețului de revânzare.

Rețeaua uriașă de stații de încărcare Lidl și Kaufland

Pentru a preîntâmpina acuzațiile de abandonare a obiectivelor de mediu, reprezentanții Schwarz Group au precizat că măsura este una temporară și adaptată condițiilor de piață din Germania, fără a afecta angajamentul global al corporației de a atinge emisiile nete zero până în anul 2050.

„Chiar și în ceea ce privește soluțiile de mobilitate pentru angajați, companiile din Grupul Schwarz își propun să împace responsabilitatea ecologică și socială cu stabilitatea economică pe termen lung”, a explicat purtătorul de cuvânt al grupului.

Compania continuă să extindă flota electrică în alte țări europene și oferă angajaților din Germania alternative verzi, precum programe de biciclete corporative sau abonamente pentru transportul public.

Mai mult, Schwarz Group rămâne un jucător major în infrastructura de reîncărcare, operând la nivel de grup o rețea de peste 24.000 de puncte de încărcare amplasate în parcările magazinelor Lidl și Kaufland, înregistrând o creștere de 245% în ultimii cinci ani.

Cum reacționează alți giganți din Germania

Schwarz Group nu este singura organizație care cumpără mașini direct de la producători și se lovește de problema devalorizării.

Compania feroviară de stat Deutsche Bahn aplică un model similar de achiziție și recunoaște că valorile reziduale scăzute ale mașinilor electrice reprezintă o provocare financiară majoră.

Cu toate acestea, reprezentanții Căilor Ferate Germane au anunțat că nu vor opri deocamdată achiziția de vehicule electrice, preferând să absoarbă costurile amortizării pe baza unei analize holistice care pune pe primul loc sustenabilitatea pe termen lung.

În schimb, conducerea Schwarz Group a lăsat cale liberă revizuirii politicii sale interne de îndată ce condițiile de pe piața mașinilor rulate se vor stabiliza.