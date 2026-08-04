O modernizare care a durat 27 de ani și nu știm dacă s-a încheiat

Proiectul de modernizare a înregistrat amânări repetate – de la termenul inițial din 2018 până la repornirea fizică a celor două reactoare nucleare, efectuată la finele anului 2024, respectiv începutul anului 2025.

Lucrările de modernizare, care au durat nu mai puțin de 27 de ani, au vizat toate aspectele funcționării navei: de la propulsie și armament, până la sistemele electronice și compartimentele echipajului format din peste 700 de persoane. Crucişătorul are o lungime de 251 de metri, o deplasare de 28.000 de tone complet încărcat şi o autonomie practic nelimitată.

Amiral Nahimov are un armament impresionant

Arsenalul navei include rachete pentru atacuri terestre, sisteme de apărare antiaeriană, torpile și lansatoare de rachete pentru combaterea submarinelor. În plus, „Amiral Nahimov” poate transporta trei elicoptere multifuncționale Ka-27. Aceste dotări îl fac una dintre cele mai periculoase nave militare ale Rusiei, capabilă să combată ținte pe apă, pe uscat și în aer.

Foto: Telegram Colonelcassad

Principalele caracteristici și detalii tehnice ale navei Amiral Nahimov

Dotată cu tehnică nucleară revizuită și rachete hipersonice de ultimă generație, nava este proiectată să devină o platformă de atac de neegalat pentru apele arctice, capabilă să lovească ținte strategice NATO în timp record, potrivit The Barents Observer.

Nava este echipată cu rachete hipersonice de croazieră Zircon, alături de un arsenal masiv ce include rachete convenționale, torpile și sisteme de artilerie navale.

Rachetele hipersonice lansate din sectorul rusesc al Mării Barents pot traversa uscatul și pot lovi ținte din Marea Norvegiei, oferind forțelor NATO un timp extrem de scurt de reacție.

Are propulsie nucleară. Sistemul de propulsie include două reactoare nucleare răcite cu apă, care dezvoltă o capacitate termică de 300 MW și generează o putere totală de 140.000 CP.

Nava Amiral Nahimov urmează să ia locul crucișătorului din aceeași clasă Petru cel Mare, care se află tras la chei din 2022 și urmează cel mai probabil să fie casat.