Apa la robinet curge doar câteva ore pe zi sau deloc

Aparatele de aer condiționat nu funcționează, bancomatele sunt oprite, iar apa la robinet curge doar câteva ore pe zi sau deloc. În stațiuni emblematice precum Ialta, Sevastopol sau Evpatoria, turiștii și localnicii împart aceleași probleme: căldură sufocantă și cozi la magazinele care dețin generatoare pentru a-și încărca telefoanele.

„Timp de 12 ani ne-au spus că Crimeea este protejată sută la sută. Iar acum, în doar câteva săptămâni, am fost aruncați înapoi în Epoca de Piatră – fără electricitate, fără apă și fără combustibil”, mărturisește Marina, proprietara unei mici pensiuni din Evpatoria, citată de publicațiile internaționale.

Operatorul regional „Krîmenergo” a confirmat oficial că întreruperile de energie electrică au devenit o constantă pe întregul teritoriu al regiunii, însă a recunoscut că în prezent se află în imposibilitatea de a le furniza cetățenilor un calendar previzibil al sistărilor, potrivit Radio Europa Liberă Moldova.

Cozi de ore întregi la benzinării

Deficitul de carburant este una dintre cele mai mari provocări pentru turiștii veniți cu mașinile personale din Federația Rusă. După loviturile asupra depozitelor de petrol și a rețelelor de transport, autoritățile de ocupație au raționalizat dur vânzarea de benzină și motorină, introducând în unele zone sisteme pe bază de cupoane sau suspendând complet vânzările către populație.

Mulți turiști se trezesc blocați în peninsulă fără suficient combustibil pentru a face drumul de întoarcere peste Podul Kerci sau pe coridorul terestru din sudul Ucrainei. La stațiile de alimentare rămase deschise, cozile se întind pe kilometri întregi, iar prețurile pe piața neagră au explodat.

Reprezentanții asociațiilor de turism din Rusia le recomandă celor care se aventurează spre Marea Neagră să își aducă propriile canistre de combustibil și să evite utilizarea vehiculelor pe durata sejurului.

Pene de curent prelungite și rețele paralizate

Campania militară ucraineană, direcționată asupra infrastructurii energetice, a lovit substațiile electrice majore și centralele care alimentau peninsula. În orașe precum Sevastopol sau Krasnoperekopsk, alimentarea cu energie electrică se face după un program strict, de doar două până la patru ore.

„Situația din Crimeea poate fi descrisă printr-o singură expresie: războiul a ajuns în Crimeea”, a declarat în direct pentru Current Time (televiziunea în limba rusă a RFE/RL) Oleksandr Liev, membru al guvernului Republicii Autonome Crimeea în perioada 2010-2014. „De fapt, ar fi trebuit să ajungă acolo încă din 2022”.

„Este o situație foarte logică într-un război: lipsă de electricitate și probleme cu aprovizionarea cu alimente”, adaugă acesta.

„În Crimeea nu s-a întâmplat asta multă vreme și s-a creat impresia că războiul se poartă undeva «acolo», departe. Acum însă a ajuns chiar în Crimeea”, a spus Liev.

Campania susținută de atacuri cu sisteme fără pilot desfășurată de armata ucraineană în ultimele două luni a paralizat infrastructura critică din Peninsula Crimeea. În prezent, cel puțin 12 raioane din regiunea anexată de Moscova se confruntă cu întreruperi severe în alimentarea cu energie electrică, iar în unele comunități, alimentarea nu a mai fost restabilită de două săptămâni.

Crimeea se confruntă cu o criză energetică majoră, începută la sfârșitul lunii mai, odată cu introducerea cupoanelor de benzină pe întreaga peninsulă anexată. Situația s-a agravat la începutul lunii iulie, când locuitorii au început să se confrunte cu pene de curent extinse, potrivit Meduza.io.

