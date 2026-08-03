Întrebat dacă există vreo propunere privind reducerea activităţii la metrou, Radu Miruță a precizat că nu a existat nimic în acest sens.

„Este evident că trebuie cu toţii să facem un efort, însă acest efort este secvenţial. Transportul cu metroul şi beneficiile pentru traficul din Bucureşti şi pentru cetăţeni sunt în vârful priorităţilor. Reducerea consumului ar trebui să înceapă cu elemente care se află în partea inferioară a acestei liste de priorităţi”, a declarat luni. 3 august, Radu Miruţă, potrivit News.ro

Și Metrorex a transmis mai multe precizări pe acest subiect.

„Ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public referitoare la o presupusă reducere a numărului de trenuri aflate în circulaţie, Metrorex informează că, la acest moment, circulaţia trenurilor de metrou se desfăşoară conform programului de circulaţie aprobat”, a transmis compania.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va adopta o hotărâre care va permite notificarea companiilor mari consumatoare de energie, cu 24 de ore înainte, cu privire la stabilirea unui consum maxim, în funcţie de obiectul de activitate şi de tehnologia folosită, pe fondul crizei energiei.

Bolojan a precizat că este vorba despre o măsură „de rezervă”, care va permite o reacție rapidă și coordonată a autorităților în caz de nevoie.