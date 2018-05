Cei 108 elevi sunt înscriși la Școala Generală Nr. 20 din Timişoara, în clasele pregătitoare I, II, III şi IV și învață ca într-unele unități de învățământ din Statele Unite. N-au nevoie de caiete și nici de manuale, pe care să le care în ghiozdan. Motivul: studiază în clasele Step by Step (Pas cu Pas, n.red), o alternativă la cursurile tradiționale din România. În acest sistem, învățătorii nu au catalog la îndemână și nici pix roșu, relatează Mediafax.ro.

Dana Vicaș este învățătoare în clasele Step by Step de 21 de ani. Atunci a fost introdusă alternativa educațională în școlile din Timișoara. Inițial, modelul american a fost adus în România, în urmă cu 26 de ani de Fundația Soros România. Mai apoi, în 1998, a fost preluată organizația Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională.

„Step by Step a intrat în România ca o alternativă socială, pentru părinţii care muncesc. Asta pentru că în clasele din această alternativă educaţională programul este de opt ore pe zi, iar părinţii care nu-şi permiteau să plătească o bonă sau să dea copilul la un after school, aveau posibilitatea de a-l înscrie la Step by Step”, a declarat, pentru sursa citată, Dana Vicaş, coordonatorul claselor Step by Step de la Şcoala Generală Nr. 20.