Scopul lamelelor verzi pe drumurile de mare viteză

Acest detaliu aparent banal este o soluție simplă, dar extrem de eficientă, potrivit publicației Auto Swiat. Lamelele verzi, denumite și paravane anti-orbire în limbajul tehnic, sunt realizate din material plastic și sunt montate vertical pe barierele ce separă sensurile de mers.

Ele funcționează prin întreruperea fasciculului de lumină emis de farurile vehiculelor din sens opus, împiedicând astfel ca acesta să ajungă direct în câmpul vizual al șoferului. Datorită formei, înălțimii și distanței dintre lamele, lumina este blocată exact în unghiurile critice, reducând riscul de orbire.

Un alt aspect important al acestor dispozitive este funcționarea lor pasivă. Nu necesită alimentare electrică sau întreținere regulată, cu condiția să nu fie deteriorate. Această caracteristică le face să fie o soluție eficientă și economică pentru siguranța rutieră.

De asemenea, aceste elemente pot avea și un rol psihologic important: reduc considerabil oboseala la volan. Atunci când conduci pe distanțe lungi, alternanța continuă dintre întuneric și flash-urile puternice de pe contrasens stresează mușchii oculari și epuizează creierul. Uniformizând câmpul vizual, benzile verzi oferă un confort sporit, permițându-i șoferului să rămână alert pentru mai mult timp.

Cum protejează lamelele verzi șoferii noaptea

Lamelele verzi sunt întâlnite în special pe autostrăzi și drumuri expres, în zonele unde există riscul crescut de orbire. Acestea sunt amplasate în mod strategic în intersecții, pe pasaje denivelate sau pe segmente de drum unde benzile de circulație sunt dispuse la altitudini diferite. Deși s-ar putea crede că protejează doar de farurile de drum, lamelele sunt eficiente și împotriva luminilor de întâlnire, care pot fi la fel de deranjante pentru șoferi, mai ales pe timp de noapte.

CNAIR montează aceste sisteme cu precădere în zonele considerate cu risc ridicat de accident. Le vedem adesea pe autostrăzile A1, A2, A3 sau pe DEx12 Craiova – Pitești, în special în curbe, unde unghiul farurilor de pe contrasens devine perpendicular pe parbrizul nostru, dar și în apropierea nodurilor rutiere sau a ieșirilor de pe autostradă, unde atenția trebuie să fie maximă.

De asemenea, ele vor apărea și pe tronsoane din A7 sau A8. Totodată, în ultimii ani, ele au început să fie instalate tot mai des și pe drumurile naționale cu patru benzi, cum sunt unele porțiuni din DN1 sau DN2, fix pe separatoarele de sens din beton de tip New Jersey.

Această soluție, aparent simplă, este un exemplu de design inteligent al infrastructurii rutiere, menită să crească siguranța participanților la trafic fără a complica inutil întreținerea drumurilor. Deși aceste detalii sunt adesea trecute cu vederea, ele contribuie semnificativ la reducerea riscurilor de accidente cauzate de orbirea temporară.

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