Marian Petcu a fost acuzat săptămâna trecută de zeci de studenți că folosește un limbaj nepotrivit la cursuri și că îi face constant proști. „Cu o săptămână înainte de sesiune, la ultimul curs din online, nu aveam camera pornită, îmi era afișată poza de la Google Meet. În poză, purtam un maiou, ceva cu bretele subțiri, în orice caz. A început să spună: «Doamne, când mă uit la pozele unora, și mai ales la pozele unor fete… este aici o domnișoară… te uiți la poza asta și ce vezi!? O poziție orgasmică. Uitați-vă și voi, ce credeți că vrea să transmită ea prin poza asta!? Ce credeți că vrea să obțină?!»”, a scris pe rețele una dintre studentele din anul al II-lea. De aici a pornit o avalanșă de acuzații și 56 de studenți au depus un memoriu la conducerea FJSC ca profesorul să fie sancționat.

În noua scrisoare deschisă adresată conducerii Universității și a FJSC, și Comisiei de Etică, peste 200 de tineri – foști și actuali studenți ai Facultății de Jurnalism – consideră „exagerată reacția celor care îl acuză (n.r. pe prof. univ. dr. Marian Petcu) de un limbaj neadecvat”.

„Poate că stilul de comunicare al domnului profesor trebuie adaptat actualelor generații de studenți. Poate că domnul profesor nu trebuie să le atragă atenția studenților, ca un diriginte, despre cum se îmbracă, ce postează pe rețele sociale, de ce întârzie la ore sau de ce stau pe telefon în timpul orelor de curs. Dar domnul profesor nu trebuie oprit din a aduce în fața studenților săi informațiile și cunoașterea pe care a împărtășit-o nouă și generațiilor de dinaintea noastră”, mai spun semnatarii, care invocă un „linșaj mediatic” la adresa cadrului universitar.

„Linșajul mediatic și procesul public de pe rețele sociale la care asistăm nu fac decât să distrugă reputația unui om și a unui profesor care s-a dedicat formării a generații întregi de profesioniști din jurnalism și comunicare, a unui cadru didactic și a unui cercetător care a ajutat personal și profesional alți oameni tineri care acum sunt la rândul lor profesori universitari, jurnaliști renumiți, oameni de publicitate ș.a.m.d.”

Mai mult, semnatarii, majoritatea absolvenți ai FJSC, povestesc o experiență diferită la clasă și spun că limbajul „neconvențional” al profesorului a funcționat ca metodă didactică: i-a determinat să citească și să studieze mai mult.

„…noi am înțeles că este un limbaj părintesc, de dojană, de afecțiune sinceră care pe cei mai mulți dintre noi ne-a determinat să citim mai mult, să studiem mai atent, să înțelegem mai bine și să nu ne fie teamă să îi adresăm întrebări despre orice neclaritate pe care am avut-o la curs. Nu am fost discriminați sau abuzați niciodată de limbajul de domnului profesor universitar Petcu.”

Din scrisoarea deschisă de susținere a profesorului universitar Marian Petcu: