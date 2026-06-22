S-a luat măsura întreruperii temporare a alimentării cu gaze naturale pe strada Postăvarul, din sectorul 3 al municipiului București, după o avarie petrecută asupra unui branșament. Măsurătorile ulterioare efectuate de echipele de intervenție în interiorul clădirii nu au indicat depășiri, astfel că oamenii au primit permisiunea de a reveni în apartamente.

Distrigaz Sud Rețele a transmis că reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților afectați s-a făcut luni, în jurul orei 19:00.

„Ca urmare a unui incident, s-a produs o avarie asupra unui branșament al sistemului de distribuție a gazelor naturale amplasat pe strada Postăvarului nr. 17, bloc O28, scara 4, din sectorul 3 al municipiului București. Pentru a pune consumatorii în siguranță, Distrigaz Sud Rețele a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 22 iunie 2026, începând cu ora 13:27”, a transmis Distrigaz Sud Rețele, într-un comunicat.

În urma acestor întreruperi neplanificate, au fost afectați 40 clienți casnici situați pe strada Postăvarului nr. 17, blocul O28, scările 3, 4 și 5, din sectorul 3 al municipiului București.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienții simt miros de gaze, sunt rugați să apeleze Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acționeze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, potrivit sursei citate.





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