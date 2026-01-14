„Am decis scutirea de la plata taxelor şi impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025. După o astfel de pierdere, aceşti oameni nu trebuie să mai suporte taxele şi impozitele aferente anului 2026. Este o măsură de solidaritate şi de sprijin concret pentru cetăţenii care s-au confruntat, peste noapte, cu o situaţie dramatică. Prioritatea noastră este siguranţa oamenilor şi sprijinirea lor reală în momente dificile. Sectorul 5 este o comunitate, iar când unii dintre noi suferă, datoria noastră este să fim alături de ei cu măsuri concrete”, a declarat Vlad Popescu Piedone.

Primăria Sectorului 5 a precizat că decizia a fost adoptată ca răspuns la prejudiciile suferite de locatari și la imposibilitatea utilizării locuințelor. Conform sursei citate, cei care au achitat deja taxele locale pot depune o cerere la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale (DITL) Sector 5 pentru rambursarea sumelor plătite.

„Măsura este adoptată în temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care permit autorităţilor administraţiei publice locale acordarea de scutiri sau reduceri de la plata impozitelor în situaţii excepţionale”, se arată într-un comunicat al Primăriei, citat de News.ro.

Aplicarea acestei măsuri se bazează pe rapoartele Inspectoratului de Stat în Construcţii şi ale Comitetului Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, care au evaluat impactul exploziei.

În plus, Primăria Sectorului 5 a reamintit că recent, la iniţiativa primarului, Consiliul Local a aprobat o altă măsură de sprijin pentru locuitorii afectați de explozia blocului din Rahova, decontând costurile rebranșării la sistemele de furnizare a energiei electrice și gazelor naturale.