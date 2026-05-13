Acest calcul depăşeşte cu mult estimarea inițială de 185 de miliarde de dolari oferită de directorul programului din cadrul Pentagonului.

„Golden Dome” prevede extinderea sistemelor de apărare terestre, precum rachetele interceptoare, senzorii şi sistemele de comandă şi control. În plus, adaugă elemente spaţiale, precum rețele avansate de sateliți și arme orbitale, menite să detecteze, să urmărească şi, eventual, să doboare ameninţările care se apropie dinspre orbită.

Potrivit CBO, doar costurile de achiziţie ale sistemului s-ar ridica la puţin peste 1 trilion de dolari. Stratul de interceptare spaţial – o constelaţie de 7.800 de sateliţi – ar reprezenta aproximativ 70% din costurile de achiziţie.

Sistemul ar acoperi întregul teritoriu al SUA, inclusiv Alaska şi Hawaii, şi ar avea capacitatea de a contracara pe deplin un atac din partea unui adversar regional, cum ar fi Coreea de Nord.

Ordinul executiv de lansare a programului „Golden Dome”, semnat pe 27 ianuarie 2025, stabilește un calendar ambiţios pentru punerea în funcţiune a sistemului, până în 2028, adică până în ultimul an al mandatului prezidențial al lui Donald Trump.

China şi Rusia au criticat vehement acest sistem de apărare și și-au exprimat dorința ca Donald Trump să renunțe la el.

