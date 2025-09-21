Mai multe județe, sub avertizare de ceață densă

În județul Maramureș, localitățile vizate includ Târgu Lăpuș, Valea Chioarului, Coroieni, Vima Mică și Boiu Mare. În Cluj, avertizarea se aplică pentru Gherla, Apahida, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu și alte localități din zonă. Sălajul are și el zone afectate, printre care Gâlgău, Ileanda, Letca și Șimișna.

Bistrița-Năsăud nu este ocolit de acest fenomen, cu localități precum Beclean, Nimigea și Spermezeu fiind incluse în avertizare. De asemenea, în Covasna, zonele Întorsura Buzăului, Sita Buzăului și Barcani sunt menționate.

În județul Harghita, zona depresionară este puternic afectată. Localități precum Miercurea Ciuc, Toplița, Gheorgheni și multe altele sunt incluse în avertizare.

Avertizarea este valabilă pentru data de 21 septembrie 2025, între orele 08.00 și 10.00. În condițiile de ceață densă, conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza, să mențină o distanță de siguranță mai mare față de vehiculele din față și să folosească luminile de ceață.

Ce înseamnă codul galben

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu energie electrică sau alte activități zilnice.

Meteorologii folosesc patru coduri de culori pentru a clasifica gravitatea fenomenelor meteorologice:

Verde: Nu sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase

Galben: Fenomene temporar periculoase, obișnuite pentru zonă și sezon

Portocaliu: Fenomene grave, cu intensitate mare, ce pot cauza pericole localizate și perturbări semnificative

Roșu: Fenomene foarte periculoase, cu intensitate foarte mare și efecte potențial dezastruoase.

Ce este ceața

Ceața este un fenomen meteorologic constituit dintr-o aglomerare foarte fină de particule de apă aflate în suspensie în atmosferă, foarte aproape de sol. Ea își face apariția mai ales toamna și primăvara. De asemenea, ceața poate fi văzută și în restul anului, în special pe timpul iernii, potrivit Wikipedia.org.

Acest fenomen are drept consecință reducerea vizibilității pe orizontală până la o distanță de un kilometru. Conform standardelor meteorologice internaționale, în această situație, se poate vorbi despre instalarea ceții, iar în anumite condiții poate fi atât de densă încât va îngreuna foarte mult traficul rutier, aerian, feroviar și naval.

