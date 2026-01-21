Furnizarea la parametri normali va fi reluată în municipiul Craiova în data de 22 ianuarie 2026, la ora 00:00, însă zonele mai îndepărtate ar putea primi căldura mai târziu din cauza distanței față de centrale.

„Furnizarea la parametri nominali se va relua în data de 22.01.2026 la ora 00:00. Din cauza dimensiunii reţelei primare de termoficare şi a distanţelor diferite la care sunt amplasate punctele termice faţă de centrală, este posibil ca în zonele (cartierele) mai îndepărtate din oraş să se ajungă mai târziu la temperatura prevăzută în diagrama de reglaj temperaturi pentru regimul continuu de livrare”, a anunţat, marţi seara, Electrocentrale Craiova S.A.

Aceasta este a şasea oară de la începutul acestui an când locuitorii municipiului Craiova rămân fără căldură în plină iarnă pentru mai bine de 24 de ore.

Olguța Vasilescu a acuzat Guvernul de sabotaj, motivând că acesta refuză să aloce fonduri pentru compania Electrocentrale Craiova, principalul furnizor de căldură pentru municipiu și pentru fabrica Ford.

„Este un memorandum care va fi introdus pentru ședința de guvern de săptămâna aceasta de către ministrul energiei și care se referă la o sumă de bani pentru reparații și pentru CAF-urile care ar trebui achiziționate ca rezervă pentru a asigura căldura Craiovei și pentru firma Ford Producția. Electrocentrale Craiova nu este a Primăriei, ci este a Guvernului”, a declarat primarul din Craiova.

Premierul Bolojan a refuzat însă să aloce fonduri pentru Electrocentrale Craiova, argumentând că nu va investi într-o „gaură neagră”.

În replică, Vasilescu a declarat: „La începutul iernii, toți prim-miniștrii de până acum au alocat prin Ministerul Energiei banii necesari pentru reparații. Este primul an în care nu se mai întâmplă acest lucru. Ilie Bolojan spune că nu introduce bani într-o gaură neagră care este această companie a Guvernului, care alimentează cu căldură populația Craiovei și firma Ford, care este al doilea producător din România și al doilea plătitor de taxe”.

Amintim faptul că Ministerul Energiei a activat duminică, 11 ianuarie, o celulă de criză pentru gestionarea situației critice care a lăsat orașul Craiova fără căldură și apă caldă.





