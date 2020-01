De Anca Ochianu,

La sfârșitul celor 30 de zile de preaviz, cei peste 300 de angajați, cât mai are fabrica în prezent, vor fi nevoiți să plece acasă. Lipsa comenzilor din pricina costurilor cu forța de muncă a dus la această situație.

“O adevărată dramă pentru cei care și-au lăsat viața în fabrică” Marin Florian, prim-vicepreședinte al Blocul Național Sindical

În ultimii ani, compania a fost într-un regres permanent. Dacă după anii 1990, toate cele cinci etaje ale fabricii erau pline cu angajați și se lucra în trei schimburi, la foc continuu, în prezent angajații ocupă doar un etaj al clădirii și se mai lucrează în doua schimburi.

Comenzile de textile din Craiova pleacă spre marile branduri din Europa, Franța și Italia în principal, pentru nume mari ca Louis Vuitton și Burberry. Lipsa de comenzi care să fie adaptate la piața din România a dus la această ruptură.

“În domeniul textil, depinzi foarte mult de furnizorul extern, suntem într-o situație care nu mai poate fi redresată, suntem în prima zi de preaviz de concediere colectivă, sunt toți salariații în acest proces, este mai mult decât evident că se Închide. Am avut discuții cu toate persoanele, acționarul speră să găsescă comenzi pentru a sista procedura de concediere colectivă, dacă nu, în 30 de zile se închide. Noi lucrăm pentru branduri de afară, dar costurile cu forța de muncă au crescut, cu energia au crescut, iar structura de cost pe produsul finit a avut de suferit, 70 la sută din costurile de producție reprezintă salariile și asta afectează competivitatea companiei.

Recomandări În timp ce se îngrijorează de coronavirus, pe bucureșteni îi omoară poluarea aerului. Cum a ajuns România groapa de gunoi în locul Chinei?

Avem deficit de forța de muncă, creșterea salariilor este o tendință naturală, au crescut salariile, nu foarte mult ce-i drept, dar în industria textilă o creștere de 100-150 de lei înseamnă mult și au afectat compania. Acum se încearcă o renegociere a contractelor trecute, dar dacă producătorii nu accepta, se duc în Turcia, Asia, Africa, este un domeniu extrem de competitiv, a crescut competiția cu 3 la sută, este cea mai mare creștere la nivelul pieții și coroborat cu cererea online, pentru că au apărut foarte multe magazine online, nu mai găsim lucrători, toate acestea au condus fabrica într-un impas greu de ieșit”, a precizat Marin Florian-prim vicepreședinte al Blocul Național Sindical.

Recomandări Haos la camera de gardă a spitalelor din București: 'Suntem copleșiți'. Apelul medicilor către părinți

Ani marcați de degringoladă

Evoluția societății nu a fost liniar crescătoare, de la înființare și până în prezent. De la degringolada anilor de început ai economiei de piață, de altfel caracteristică întregii țări, după împărțirea pe societăți mai mici a urmat privatizarea și greutățile inerente.

S-a simțit nevoia investițiilor de noi utilaje pentru o productivitate mai mare, diminuandu-se veniturile cu cheltuielile pentru mașinile performante cumpărate din Germania, rezultând un profit brut mai mic. Tot din Germania s-au adus mașini de creare automată a tiparelor: Plottere conectate la calculatoare specializate.

”Partenerul extern trimite prin Internet modelele dorite care sunt transpuse pe hârtie conform încadrarilor optime pe mărime, astfel că se elimină și pierderile de materie primă, se creează o bază de modele diversificată și se elimină munca șabloanelor”, asta se arată pe site-ul companiei, la secțiunea de prezentare a fabricii.

Recomandări Răzbunarea unui temut interlop al clanului Chira după ce un rival l-a schilodit pe viață. Scene de filme western

Angajații au fost deja anunțați

Acum, toate acestea vor deveni istorie după cele 30 de zile de proces de concediere colectivă. Pentru angajați este o adevărată dramă, după ce unii dintre ei au muncit și 30 de ani în fabrică.

“Actualul guvern are responsabilitatea morală se se implice, fără o implicare a statului, foarte multe fabrici se vor închide, pentru că a crescut costul cu forța de muncă. Nu sunt salarii foarte mari, nu ajung la 2000 de lei net, dar chiar și așa, lipsa comenzilor adaptate la piața din România, a dus Modexim în proces de concediere colectivă. Sunt persoane care și-au lăsat viața în fabrica, au generat resurse pentru acționari, au clădit fabrica, și-au lăsat ani din viață și care acum trăiesc o adevarată drama. Eu îi reprezint în acest proces, reprezint interesele lor și am datoria ca acționarii și directorii sa acționeze corect. Compania are datorii la stat, sunt datorii destul de mari la bugetul de stat”, a mai adăugat Marin Florian.

Angajații au fost anuntați de concediere joi trecută. La finalul celor 30 de zile de preaviz, dacă nu se vor găsi alte soluții, peste 300 de persoane vor lasă fabrica goală.

GSP.RO AUDIO Conversația dintre pilotul elicopterului lui Kobe Bryant și turnul de control: „Zburați prea jos!”

HOROSCOP Horoscop 28 ianuarie 2020. Capricornii au destule probleme urgente de rezolvat