Se înmulțesc cazurile de COVID la copii, în Iași: 8 internați, din care 3 la ATI și unul cu suspiciune înaltă de Omicron

Opt copii sunt internați în prezent cu COVID, în Iași. Înainte de sărbători, spitalul raporta pentru prima dată zero internări cu COVID, de la începutul verii.

Managerul spitalului, Alina Belu, pune această situație pe seama tulpinii Omicron. De altfel, unul dintre copiii cu COVID aflați în zona roșie prezintă suspiciune înaltă de infectare cu noua variantă, așa că au fost prelevate probe și trimise la secvențiere în București.

În zona roșie non-ATI avem cinci pacienți, din care unul cu suspiciune înaltă de Omicron și am transmis către Institutul Cantacuzino pentru secvențiere. Nu am constatat o scădere a vârstei copiilor infectați, mai ales că am avut și copii de cinci zile internați în valurile precedente, sperăm doar să nu avem o incidență foarte mare. Simptomele, din ce am observat, sunt aceleași ca în valurile anterioare.

Alina Belu, managerul Spitalului de Copii din Iași: