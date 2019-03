Se pregăteşte o nouă remaniere guvernamentală. PSD profită de lista la europarlamentare să facă modificări în Executiv. Rovana Plumb şi Natalia Intotero, printre cei vizaţi

Social-democraţii nu se grăbesc să valideze lista pentru alegerile europarlamentare, termenul limită pentru depunerea listelor, de către partide, este 28 martie. Cel mai probabil, şedinţa Comitetului Executiv Naţional va fi lunea viitoare, între timp, preşedintele partidului, Liviu Dragnea, aflându-se într-o perioadă de recuperare, în urma afecţiunii de la spate.

De altfel, acesta şi-a anulat deplasările din filiale, în condiţiile în care, la sfârşitul acestei săptămâni, trebuia să se afle în Braşov şi Sibiu.

Liviu Dragnea a anunţat deja că pe primul loc, pe lista PSD, o va propune pe Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene. Un alt nume de ministru vehiculat pe lista PSD este cel al Nataliei Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni.

Dacă vor plec la Bruxelles, PSD va trebui să le schimbe pe cele două din funcţiile de miniştri. Astfel, se conturează o nouă remaniere guvernamentală, care ar putea include şi alţi miniştri, în funcţie de evaluarea făcută de premier şi de conducerea partidului.

Viorica Dăncilă a anunţat deja că va face o evaluare a miniştrilor, şi a modului de implementare a programului de guvernare, pe fiecare domeniu. Astfel, un ministru care ar putea pica la examenul interne din PSD este Tudorel Toader.

PSD a votat împotriva moţiunii simple care l-a vizat, însă i-a dat termen să finalizeze Ordonanţele din justiţie, care vizează Codul Penal şi de Procedură penală dar şi completurile de cinci judecători şi protocoalele din justiţie.

Florin Iordache: „Domnul ministru, în perioada următoare, să vină cu nişte măsuri legislative normale potrivit programului de guvernare”

Florin Iordache, preşedintele comisiei speciale pentru legile justiţiei, spune că este în continuare nemulţumit de activitatea ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.

Acesta i-a cerut din nou lui Tudorel Toader să vină, în perioada următoare, „cu nişte măsuri legislative normale potrivit programului de guvernare”.

Întrebat, miercuri, la Parlament, dacă este în continuare nemulţumit de Tudorel Toader, în contextul în care moţiunea simplă pe Justiţie a fost respinsă de Camera Deputaţilor, Florin Iordache a răspuns: „Bineînţeles, eu am spus şi în grup, am spus şi în plen nemulţumirea pe care o am eu şi probabil că o au şi colegii mei vizavi de activitatea ministrului Tudorel Toader. Nemulţumirea nu mi-a trecut”.

El a explicat, însă, că nu a putut vota o moţiune iniţiată de PNL şi USR deoarece erau foarte multe critici cu care nu era de acord.

„Ceea ce am cerut eu în plen şi cer în continuare este ca domnul ministru, în perioada următoare, să vină cu nişte măsuri legislative normale potrivit programului de guvernare”, a adăugat Iordache.

În legătură cu faptul că expiră termenul dat de preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ministrului Justiţiei pentru a promova actele normative referitoare la articolele declarate constituţionale de CCR din Codurile penale, Iordache a spus: „Aşteptăm să expire termenul şi poate domnul ministru cu acele ordonanţe pe care le are pregătite va ieşi în şedinţa de Guvern”.

Citeşte şi: Operează 25 DE ORE pe zi! Conform tabelelor cu programul operator al Spitalului Județean Timișoara, dr. Mihai Ionac a operat și 25 de ore într-o singură dată calendaristică

Citește mai multe despre Liviu Dragnea, Tudorel Toader și Viorica Dăncilă pe Libertatea.