„Sean Penn a venit în Ucraina și a ratat Premiile Academiei – așadar, Ukrzaliznîția îi oferă propriul premiu.

Acest Oscar a fost realizat din metalul unui vagon de tren avariat de bombardamentele rusești. Un simbol al rezistenței”, a anunțat pe X compania de căi ferate a Ucrainei.

Sean Penn came to Ukraine and missed the Academy Awards — so Ukrainian railway gave him one of his own.



This Oscar was made of the metal of a railway car damaged by russian shelling. A symbol of resilience. 🇺🇦🎬 pic.twitter.com/7h7TdA5MbS — Ukrainian railways || Укрзалізниця (@Ukrzaliznytsia) March 17, 2026

„Ai lipsit de la Oscar și l-ai oferit pe ultimul preşedintelui (Volodimir Zelenski – n.r.). Acesta este dintr-un vagon distrus de ruşi. Ai spus că metalul supravieţuieşte, aşa că am scris ceva aici, care este foarte special pentru noi. Nu e aur, dar e foarte real. Din toată inima”, a declarat șeful Ukrzaliznîția, Oleksandr Perțkovskîi, în momentul înmânării statuetei.

„Toate sunt comori, vă mulţumesc!”, a răspuns actorul american.

Sean Penn, în vârstă de 65 de ani, a câştigat duminică seara al treilea premiu Oscar din carieră, pentru cel mai bun actor în rol secundar datorită interpretării colonelului Lockjaw în filmul „One Battle After Another”, de Paul Thomas Anderson.

Premiat de două ori până acum pentru cel mai bun actor în rol principal, Sean Penn a lipsit de la ceremonie, alegând în schimb să călătorească la Kiev pentru a-și arăta sprijinul față de poporul ucrainean.

Actorul american a fost primit la Kiev de Volodimir Zelenski, care a distribuit pe X o fotografie din timpul întrevederii. „Sean, datorită ţie, ştim ce înseamnă un adevărat prieten al Ucrainei. Ai fost alături de Ucraina încă din prima zi a războiului aprig. Acest lucru este valabil şi astăzi. Şi ştim că vei continua să fii alături de ţara şi poporul nostru”, a comentat șeful statului ucrainean.

