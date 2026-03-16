Astfel, el se alătură unui grup select de actori legendari, precum Meryl Streep, Jack Nicholson și Daniel Day-Lewis.

Penn nu a participat la ceremonia din Los Angeles. În momentul decernării premiului, actorul Kieran Culkin, cel care a fost prezentatorul categoriei, a declarat: „Sean Penn nu a putut fi prezent în această seară sau poate nu a dorit să fie”, acceptând trofeul în numele acestuia. Pe covorul roșu, cu o oră înainte, Kieran Culkin chiar spunea că speră să aibă cui să-i dea premiul în această seară.

Aceasta este prima distincție Oscar a lui Penn la categoria rol secundar, însă actorul mai are două statuete câștigate anterior pentru Cel mai bun actor în rol principal. El a fost premiat în 2004 pentru rolul din „Mystic River”, regizat de Clint Eastwood, și în 2009 pentru interpretarea lui Harvey Milk din filmul „Milk”, regizat de Gus Van Sant. În „Mystic River”, Penn a jucat rolul unui fost deținut, în timp ce în „Milk” a adus la viață povestea activistului LGBTQ Harvey Milk, primul bărbat homosexual declarat ales într-o funcție publică în California.

De-a lungul carierei sale, Sean Penn a fost nominalizat de trei ori la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, pentru filmele „Dead Man Walking”, „I Am Sam” și „Sweet and Lowdown”. Cu această a treia victorie, el devine al optulea actor din istorie care câștigă trei premii Oscar la categoriile de interpretare.

Printre ceilalți actori cu trei premii Oscar se numără Walter Brennan, Ingrid Bergman, Frances McDormand, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson și Meryl Streep. Totuși, recordul absolut îi aparține actriței Katharine Hepburn, care a câștigat patru premii Oscar pentru rolurile din „Morning Glory”, „Guess Who’s Coming to Dinner”, „The Lion in Winter” și „On Golden Pond”.

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar a fost unul dintre cele mai disputate, imediat după anunțarea nominalizaților. Sean Penn (One Battle After Another) părea că s-a detașat în ultimele săptămâni, după victorii consecutive la BAFTA și Actor Awards (fostele SAG Awards). Jacob Elordi (Frankenstein, victorios la Critics Choice) și Stellan Skarsgård (Sentimental Value, victorios la Globurile de Aur), erau văzuți ca outsideri, dar cu șanse reale de a pleca cu statueta din Dolby Theatre.

Apariția lui Delroy Lindo printre cei 5 nominalizați a fost văzută ca o surpriză uriașă, actorul din „Sinners” fiind lăsat pe dinafară la multe alte gale de premiere disputate anterior.

