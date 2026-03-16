Astfel, el se alătură unui grup select de actori legendari, precum Meryl Streep, Jack Nicholson și Daniel Day-Lewis.

Penn nu a participat la ceremonia din Los Angeles. În momentul decernării premiului, actorul Kieran Culkin, cel care a fost prezentatorul categoriei, a declarat: „Sean Penn nu a putut fi prezent în această seară sau poate nu a dorit să fie”, acceptând trofeul în numele acestuia. Pe covorul roșu, cu o oră înainte, Kieran Culkin chiar spunea că speră să aibă cui să-i dea premiul în această seară.

Aceasta este prima distincție Oscar a lui Penn la categoria rol secundar, însă actorul mai are două statuete câștigate anterior pentru Cel mai bun actor în rol principal. El a fost premiat în 2004 pentru rolul din „Mystic River”, regizat de Clint Eastwood, și în 2009 pentru interpretarea lui Harvey Milk din filmul „Milk”, regizat de Gus Van Sant. În „Mystic River”, Penn a jucat rolul unui fost deținut, în timp ce în „Milk” a adus la viață povestea activistului LGBTQ Harvey Milk, primul bărbat homosexual declarat ales într-o funcție publică în California.

De-a lungul carierei sale, Sean Penn a fost nominalizat de trei ori la categoria Cel mai bun actor în rol secundar, pentru filmele „Dead Man Walking”, „I Am Sam” și „Sweet and Lowdown”. Cu această a treia victorie, el devine al optulea actor din istorie care câștigă trei premii Oscar la categoriile de interpretare.

Printre ceilalți actori cu trei premii Oscar se numără Walter Brennan, Ingrid Bergman, Frances McDormand, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson și Meryl Streep. Totuși, recordul absolut îi aparține actriței Katharine Hepburn, care a câștigat patru premii Oscar pentru rolurile din „Morning Glory”, „Guess Who’s Coming to Dinner”, „The Lion in Winter” și „On Golden Pond”.

Premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar a fost unul dintre cele mai disputate, imediat după anunțarea nominalizaților. Sean Penn (One Battle After Another) părea că s-a detașat în ultimele săptămâni, după victorii consecutive la BAFTA și Actor Awards (fostele SAG Awards). Jacob Elordi (Frankenstein, victorios la Critics Choice) și Stellan Skarsgård (Sentimental Value, victorios la Globurile de Aur), erau văzuți ca outsideri, dar cu șanse reale de a pleca cu statueta din Dolby Theatre.

Apariția lui Delroy Lindo printre cei 5 nominalizați a fost văzută ca o surpriză uriașă, actorul din „Sinners” fiind lăsat pe dinafară la multe alte gale de premiere disputate anterior.

Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Femeia din spatele președinților României. Cine este, de fapt, Delia Dinu, femeia pe care o vedem mereu la TV, la doar câțiva pași de șeful statului. A fost ani de zile "umbra" lui Traian Băsescu, apoi a lui Klaus Iohannis, iar acum o vedem și alături de Nicușor Dan
Dezvăluirea care a șocat pe toată lumea! Ce a recunoscut abia acum Ioana Grama despre fostul ei soț, alături de care are o fiică pe nume Ayana: „Îmi este...
O mai țineți minte? „Cea mai frumoasă fată din lume” s-a logodit! Cum arată acum, la 20 de ani de la fotografia care a făcut înconjurul planetei
A lăsat „cea mai frumoasă fotbalistă din lume” pentru fiica de 19 ani a unui fost jucător de la Arsenal! Cine este noua iubită a starului de la Aston Villa
O recunoști? A fost soția unui mare actor român, a suferit enorm după divorț, dar acum s-a reinventat! Și-a schimbat viața total la 55 de ani. Felicitări, stimată doamnă!
Transformare totală la doar 18 ani! Fiica lui Brigitte Pastramă, aproape de nerecunoscut după operațiile estetice. Imaginile momentului cu tânăra de 18 ani
Ce a spus Gina Pistol la 19 ani, în direct la TV, despre viața ei intimă? Mircea Badea a rămas șocat! Un interviu plin de curaj și dezvăluiri

Român din Austria, găsit mort într-un container de haine uzate. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Preț miei Paște 2026. Cât costă kilogramul de carne de miel la București? „Am luat jumătate și am terminat bâlciul!”
Putin și Xi jubilează privindu-i pe americani cum se chinuie în Iran? Expert de la Casa Albă: „Suntem blocați într-o capcană creată de noi înșine”
La ce tehnică tradițională chineză a apelat un fotbalist de la Juventus pentru recuperare. Imaginea cu care și-a uimit fanii
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Fiica Madonnei, Lourdes Leon, apariție îndrăzneață la Paris Fashion Week. Cum arată ținuta cu care a atras toate privirile. Video
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Regula pe care Nicu Grigore i-a impus-o fiicei Bellei Santiago. Este un tată strict. „Pentru unii din afară poate părea o chestie ciudată”
„Survivor România” 15 martie 2026. Un Războinic părăsește competiția în urma unui duel dur
Charlize Theron a oprit timpul în loc! Apariția de mii de euro la petrecerea pre-Oscar care i-a lăsat pe toți mască. Vezi cu cine a petrecut!
Ce l-a împins pe argeşeanul împuşcat de mascaţi să atace cu sabia: motivul pentru care bărbatul era supărat
Maestrul Mihai Voropchievici: explozie de noroc pentru 4 zodii! Vești care le schimbă destinul. Începuturi noi și reușite spectaculoase!
Decizia urgentă luată de Inter, după meciul cu scandal din Serie A
Patrick Mouratoglou, la antrenament cu iubita mai tânără cu 24 de ani! Imagini din academia francezului
„Trebuie să conducem mai puțin” Avertismentele directorului general OMV despre criza de combustibil. Nicușor Dan și Ilie Bolojan se întâlnesc mâine cu Alfred Stern
A fost măcel! Sunt peste 600 de morți
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
UPDATE Anunțul făcut de trupa Holograf despre înmormântarea lui Iulian Vrabete. Ce se va întâmpla cu trupul artistului

Ilie Bolojan spune că PSD minte și anunță că inflația poate crește din cauza războiului din Orientul Mijlociu: „Retorică tip AUR”
Grindeanu a anunțat că PSD votează bugetul în Parlament, după ce Bolojan avertizase că se poate rupe coaliția, dar cu amendamente și cu o amenințare la premierul PNL
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Fosta soție a lui Claudiu Niculescu, imagine de senzație. Blondina a încins imaginația bărbaților
Risc de tsunami în Marea Mediterană: Orașul care ar trebui să pregătească un plan de evacuare