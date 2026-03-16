Potrivit unui înalt oficial ucrainean, vizita are un caracter privat, starul hollywoodian urmând să aibă o întrevedere cu președintele Volodimir Zelenski.

Călătoria și reacțiile oficiale de la Kiev

Prezența actorului în vârstă de 65 de ani la Kiev a fost mediatizată pe rețelele de socializare de către autoritățile ucrainene, care au apreciat gestul acestuia de a fi prezent în zona de conflict:

Căile Ferate Ucrainene (Ukrzalizniția) au publicat un videoclip cu Penn coborând din tren, dezvăluind că sosirea sa a fost ținută secretă până în ultimul moment.

Într-o notă umoristică, reprezentanții companiei au precizat: „Sean Penn a ales Ucraina în locul Oscarului! Și putem confirma: Sean Penn nu a fumat în vestibul”.

Ulterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat o fotografie alături de actor, mulțumindu-i pentru prietenia și susținerea necondiționată arătate încă din prima zi a războiului.

Surse locale indică faptul că Sean Penn intenționează să se deplaseze ulterior direct pe linia frontului.

Un susținător al cauzei ucrainene

De-a lungul ultimilor ani, Sean Penn a devenit una dintre cele mai vizibile voci care militează pentru susținerea efortului de război al Ucrainei.

Actorul american a călătorit în Ucraina de mai multe ori încă de la declanșarea invaziei ruse.

A coregizat, în 2023, un documentar dedicat lui Volodimir Zelenski, care urmărește transformarea acestuia din actor de comedie în lider de război.

Producția a avut premiera la Festivalul Internațional de Film de la Berlin, marcând totodată consolidarea unei prietenii profunde între cei doi.

Alături de solistul trupei U2, Bono, Penn a făcut în 2025 un apel vibrant pentru susținerea Ucrainei pe covorul roșu al festivalului, pozând împreună cu soldați ucraineni.

Premiul pentru „One Battle After Another” la Oscar 2026

Deși absent, Sean Penn a fost recompensat duminică cu Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula „One Battle After Another”.

În momentul decernării premiului, actorul Kieran Culkin, cel care a fost prezentatorul categoriei, a declarat: „Sean Penn nu a putut fi prezent în această seară sau poate nu a dorit să fie”, acceptând trofeul în numele acestuia.

Pe covorul roșu, cu o oră înainte, Kieran Culkin chiar spunea că speră să aibă cui să-i dea premiul în această seară.

Ediția din acest an a Premiilor Oscar a fost una memorabilă, filmul regizat de Paul Thomas Anderson dominând ceremonia și adjudecându-și cele mai importante trofee ale serii, inclusiv Oscarul pentru Cel mai bun film și Cel mai bun regizor.

