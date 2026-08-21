Cât plăteau clienții Avis pentru gestionarea unei amenzi

Atunci când un client primea o amendă pentru o încălcare a regulilor de circulație în timp ce conducea o mașină Avis, compania îi percepea o taxă suplimentară cuprinsă între 33,88 și 45 de euro.

Taxa era prezentată drept un cost pentru gestionarea administrativă a amenzii.

Compania din Spania susținea că suma acoperea costurile de procesare a amenzii și transmiterea către autorități a identității persoanei care se afla la volan în momentul încălcării.

Problema identificată de autoritățile spaniole este că această procedură reprezintă deja o obligație legală a titularului vehiculului.

De ce a fost considerată taxa abuzivă

În cazul unei mașini închiriate, compania trebuie să comunice autorităților identitatea clientului care avea vehiculul la momentul comiterii abaterii sau, după caz, să prezinte contractul de închiriere.

Autoritățile spaniole au considerat că această obligație legală nu poate fi transferată consumatorului sub forma unei taxe suplimentare.

Potrivit Ministerului Consumului, perceperea acestei sume a reprezentat o clauză contractuală abuzivă și un cost disproporționat impus clientului.

Avis fusese avertizată încă din 2020

Cazul este cu atât mai serios deoarece practica fusese deja contestată în instanță.

În septembrie 2020, o instanță din Vitoria-Gasteiz a declarat abuzivă clauza referitoare la comisionul pentru gestionarea amenzilor și a obligat compania să o elimine din contractele sale.

Cu toate acestea, potrivit autorităților, Avis a continuat să aplice taxa.

Continuarea practicii după decizia instanței a contribuit la clasificarea încălcării drept foarte gravă, ceea ce a permis aplicarea sancțiunii maxime de 1.000.000 de euro.

Procedura a pornit în urma unei plângeri depuse de organizația bască pentru protecția consumatorilor EKA/ACUV.

Asociația a atras atenția asupra taxei aplicate de companie și asupra faptului că aceasta continua să fie percepută chiar și după decizia instanței din 2020.

Ministerul Consumului a finalizat procedura administrativă și a stabilit amenda de un milion de euro.

Decizia nu înseamnă însă că sancțiunea este definitivă. Compania Avis are posibilitatea de a contesta amenda în instanță, după încheierea procedurii administrative.

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