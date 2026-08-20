A început să plângă după ce a văzut suma

Ultimul venit net al Christianei V., o femeie din Belgia care a muncit cu normă întreagă 50 de ani, era de aproximativ 2.300 de euro pe lună, însă prima estimare a pensiei indica doar 1.578 de euro net.

Diferența dintre salariu și pensia estimată a afectat-o atât de mult încât femeia a izbucnit în plâns în timp ce se afla la plimbare.

„Eram în acel moment la plimbare și am început literalmente să plâng pe stradă”, a povestit Christiane.

La început, femeia a presupus că este vorba despre o eroare de calcul. După o carieră de peste cinci decenii, se aștepta ca pensia să fie mai apropiată de venitul pe care îl avea înainte de pensionare.

Cât primește pensie

După o jumătate de secol de muncă cu normă întreagă, Christiane se aștepta la mai mult.

Estimarea inițială nu a fost însă suma finală. Potrivit informațiilor publicate de HLN, Christiane primește în prezent 1.835 de euro net pe lună.

Chiar și așa, femeia consideră suma prea mică raportat la perioada în care a muncit.

Diferența față de ultimul salariu este de aproximativ 465 de euro pe lună.

Economistul belgian Stijn Baert, de la Universitatea din Gent, explică faptul că pensia nu este calculată pur și simplu în funcție de ultimul salariu.

Un rol important îl are venitul obținut pe parcursul întregii cariere, nu doar câștigurile din ultimii ani de activitate.

În cazul sistemului belgian, anii suplimentari de muncă nu duc automat la o creștere proporțională a pensiei. Astfel, chiar și o carieră profesională de peste 50 de ani poate aduce o pensie considerabil mai mică decât ultimul venit.

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