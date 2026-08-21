Propunerea a venit din partea Comitetului Olimpic Român, la 50 de ani de când Nadia Comăneci a obţinut prima notă de zece din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

„Sunt oameni care îşi doresc acest lucru. Sunt alţi oameni care, poate, sunt mai conservatori şi nu îşi doresc, dar cu siguranţă faptul că anul acesta Comitetul Olimpic Român a celebrat-o pe Nadia Comăneci aşa cum a făcut-o pentru mine a însemnat foarte mult. Şi cred că şi pentru Bucureşti. Nadia Comăneci a locuit o bună parte, din momentul în care era sportivă activă, în Bucureşti”, a spus Ciucu, potrivit news.ro.

Parcul Izvor din București poate fi redenumit Parcul Nadia Comăneci după aproape 40 de ani de când a fost creat
Amplasamentul Parcului Izvor. Foto: Google Maps

Cartierul Izvor din București a fost demolat la jumătatea anilor 80, în timpul regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu, pentru a se construi Casa Poporului, acum numită Palatul Parlamentului. După finalizarea lucrărilor, a fost creat Parcul Izvor.

Reamintim că Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, a aprobat în ianuarie 2026 demolarea gardului Palatului Parlamentului, construit imediat după 1989, pentru un proiect de regenerare urbană. Ideea demolării a aparținut USR.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Puțini știu detalii din viața personală a Oanei Țoiu, dar mulți au rămas surprinși să afle cine este soțul ei, de fapt, și cu ce se ocupă. Acum, acest amănunt e intens discutat
Viva.ro
Puțini știu detalii din viața personală a Oanei Țoiu, dar mulți au rămas surprinși să afle cine este soțul ei, de fapt, și cu ce se ocupă. Acum, acest amănunt e intens discutat
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Unica.ro
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Portarul devenit celebru în timpul Campionatului Mondial se iubește cu românca Dana » Surprinși pe aeroportul Otopeni
GSP.RO
Portarul devenit celebru în timpul Campionatului Mondial se iubește cu românca Dana » Surprinși pe aeroportul Otopeni
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
GSP.RO
Poliță plătită! Simona Halep a „sărit” la Kyrgios, pozitiv la cocaină: „Viața are un mod ciudat”
Parteneri
Încă o demisie la Pro TV! Anunțul a venit acum: „BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie..."
Libertateapentrufemei.ro
Încă o demisie la Pro TV! Anunțul a venit acum: „BREAKING NEWS. Am decis să închei din 1 septembrie..."
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Avantaje.ro
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Imagini rare din familia lui Alexandru Sautner! Cum arată soția și cei 3 copii ai juratului de la „Chefi la cuțite”
Tvmania.ro
Imagini rare din familia lui Alexandru Sautner! Cum arată soția și cei 3 copii ai juratului de la „Chefi la cuțite”

Știri România

Parteneri
Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă
Adevarul.ro
Măsuri disperate la Moscova: Rusia reintroduce combustibilul ieftin interzis și impune șoferilor limite la pompă
Ce se întâmplă cu coeficientul UEFA al României după Universitatea Craiova – Ararat Armenia 1-1. Situația din acest sezon este dezastruoasă
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu coeficientul UEFA al României după Universitatea Craiova – Ararat Armenia 1-1. Situația din acest sezon este dezastruoasă
Concediul medical în 2026 are prima zi neplătită la bolile obișnuite și indemnizația în trepte. Ce excepții au apărut din iunie
Financiarul.ro
Concediul medical în 2026 are prima zi neplătită la bolile obișnuite și indemnizația în trepte. Ce excepții au apărut din iunie
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
TVMania.ro
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie
ObservatorNews.ro
Şoferi, supăraţi pe o manevră a poliţiei făcută pentru siguranţa lor. Au sunat tot la poliţie
Alertă de ultimă oră! Produs popular și îndrăgit de români, retras din magazine. S-a descoperit o bacterie periculoasă. Du-l înapoi sau nu-l consuma dacă îl ai acasă
Libertateapentrufemei.ro
Alertă de ultimă oră! Produs popular și îndrăgit de români, retras din magazine. S-a descoperit o bacterie periculoasă. Du-l înapoi sau nu-l consuma dacă îl ai acasă
Parteneri
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
GSP.ro
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Parteneri
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
Mediafax.ro
Barbie și Ken s-au ÎNGRĂȘAT în ultimii 30 de ani! Cum s-au schimbat celebrele păpuși odată cu oamenii
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Wowbiz.ro
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
Redactia.ro
Ultima ora! Ioana Tufaru, operata de urgenta...Starea ei...
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui grav eveniment rutier în Caraș-Severin
KanalD.ro
Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața în urma unui grav eveniment rutier în Caraș-Severin

Politic

Parteneri
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV. Rusofilii din Iași organizează, din nou, o manifestare dedicată „victoriei Coaliției antihitleriste” în România. Invitați de onoare: ambasadorii Rusiei și Cubei
Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! Cele mai tari mutări făcute de CSM Bucureşti, Gloria Bistriţa, Rapid şi SCM Râmnicu Vâlcea
Fanatik.ro
Toate transferurile din Liga Naţională de handbal feminin! Cele mai tari mutări făcute de CSM Bucureşti, Gloria Bistriţa, Rapid şi SCM Râmnicu Vâlcea
Cum arată castelul spectaculos cumpărat de Mark Zuckerberg în Irlanda (Video)
Spotmedia.ro
Cum arată castelul spectaculos cumpărat de Mark Zuckerberg în Irlanda (Video)