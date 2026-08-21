Parcul Izvor din București poate fi redenumit Parcul Nadia Comăneci după aproape 40 de ani de când a fost creat

Propunerea a venit din partea Comitetului Olimpic Român, la 50 de ani de când Nadia Comăneci a obţinut prima notă de zece din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976.

„Sunt oameni care îşi doresc acest lucru. Sunt alţi oameni care, poate, sunt mai conservatori şi nu îşi doresc, dar cu siguranţă faptul că anul acesta Comitetul Olimpic Român a celebrat-o pe Nadia Comăneci aşa cum a făcut-o pentru mine a însemnat foarte mult. Şi cred că şi pentru Bucureşti. Nadia Comăneci a locuit o bună parte, din momentul în care era sportivă activă, în Bucureşti”, a spus Ciucu, potrivit news.ro.

Amplasamentul Parcului Izvor. Foto: Google Maps

Cartierul Izvor din București a fost demolat la jumătatea anilor 80, în timpul regimului comunist al lui Nicolae Ceaușescu, pentru a se construi Casa Poporului, acum numită Palatul Parlamentului. După finalizarea lucrărilor, a fost creat Parcul Izvor.

Reamintim că Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, a aprobat în ianuarie 2026 demolarea gardului Palatului Parlamentului, construit imediat după 1989, pentru un proiect de regenerare urbană. Ideea demolării a aparținut USR.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE