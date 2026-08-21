Alina Pușcău a vorbit despre diagnosticul pe care l-a primit și despre lupta pe care o duce în prezent cu boala. Fosta concurentă de la „Asia Express” a dezvăluit că a aflat, în urma unor investigații, că are tumori în corp, iar boala s-a răspândit la oase. Vedeta urmează un tratament la UCLA și a anunțat când va face următoarele ședințe.

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Alina Pușcău trece printr-o perioadă dificilă, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă. Fosta concurentă de la „Asia Express”, în vârstă de 44 de ani, a vorbit deschis la Spynews TV Live despre momentul în care a aflat că are tumori în corp și despre tratamentul pe care îl urmează în prezent.

Vedeta a mărturisit că a primit diagnosticul în urma unor investigații, respectiv PET-scan și RMN. Potrivit declarațiilor sale, boala s-a răspândit și la nivelul oaselor.

Alina Pușcău a aflat diagnosticul după un PET-scan și un RMN

Alina Pușcău a povestit că nu s-a gândit că va trece vreodată printr-o asemenea situație. Ea a explicat că, în urma investigațiilor medicale, a aflat că are tumori în corp și că boala s-a răspândit.

Vedeta urmează în prezent un tratament la UCLA, despre care spune că este singura variantă care i-ar putea salva viața. De asemenea, Alina Pușcău a subliniat importanța faptului că inima ei este sănătoasă, susținând că acest lucru îi permite să suporte tratamentul.

„Ce să vă spun, s-a împrăștiat. Când m-am dus să fac PET-scan și RMN am aflat că am niște tumori în corp, adică nu știu, și mi s-au dus în oase. Niciun tratament din lume nu putea să mă salveze, decât tratamentul de la UCLA, care se numește Destiny-Breast09. Dacă nu aveam inima perfectă, eu nu mai eram pe lumea asta, vorbesc foarte serios. Am avut un mare noroc că inima mea e perfectă și poate să reziste la acest tratament”, a declarat Alina Pușcău, la Spynews TV Live.

Ce tratament urmează Alina Pușcău

Alina Pușcău urmează un tratament pe care îl face la UCLA. Vedeta a explicat că starea inimii sale a fost un factor important pentru posibilitatea de a urma acest tratament.

În perioada următoare, ea va continua sesiunile de tratament, care au loc o dată la trei săptămâni. După mai multe ședințe, medicii vor face noi investigații pentru a evalua evoluția bolii.

Când va face următoarele ședințe de tratament

Fosta concurentă de la „Asia Express” a anunțat că următoarea sesiune de tratament va avea loc pe 28, iar cea de-a treia este programată pentru 18 septembrie.

Ulterior, Alina Pușcău va face un nou PET-scan, pentru a vedea cum au evoluat metastazele și dacă tumorile s-au micșorat.

„Pe 28 fac a doua sesiune, iar pe 18 septembrie o fac pe a treia. Le fac din trei în trei săptămâni, iar după aceea voi face un PET-scan, ca să vedem dacă metastazele s-au oprit din evoluție și dacă tumorile s-au micșorat”, a mai spus Alina Pușcău.

Vedeta continuă astfel tratamentul și așteaptă rezultatele următoarelor investigații, care vor arăta cum a răspuns organismul său la procedurile medicale.

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