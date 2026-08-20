Interpreta se menține într-o formă de invidiat, după ce în urmă cu câțiva ani a slăbit mult, reușind să ajungă la greutatea dorită. Acum, vedeta vrea să facă mai multă mișcare, drept urmare, s-a apucat de alergat.

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„Las pozele astea aici și vă vreau pe voi martori la pactul pe care l-am făcut azi cu mine însămi. După o pauză de vreo trei luni, m-am reapucat de sport. Doar că, de data asta, am ales stadionul. Sălile închise nu prea mă mai atrag și, sincer, parcă aveam nevoie de aer, de spațiu și de senzația aia de libertate.

Nostalgia m-a lovit instant. Am terminat liceul sportiv și ani de zile stadionul a fost aproape a doua mea casă. Azi, când am început să alerg, pentru câteva minute parcă m-am întors în timp. Așa că promit aici, public: dacă nu în fiecare zi, măcar o dată la două zile, mă găsiți pe stadion.

Voi sunteți martorii oficiali ai contractului pe care l-am semnat cu mine însămi. Lenea mea nu și-a dat acordul, dar nici n-am întrebat-o. Și dacă vedeți că dispar prea mult de pe pistă, vă rog frumos să mă trageți de mânecă prin comentarii. Poate așa mă țin și eu mai bine de ce mi-am promis”, a scris Lidia Buble pe contul de socializare.

Dieta Lidiei Buble

La începutul acestui an, Lidia Buble a dezvăluit ce mănâncă pentru a-și păstra silueta. „Sportul a jucat și joacă în continuare un rol foarte important în viața mea. M-a învățat disciplina, de la alimentație și programul de somn, până la organizarea timpului și mișcare.

De fapt, pot spune că am un «as în mânecă», pentru că încă din școală am învățat cum să am grijă atât de corpul meu, cât și de mintea mea. Sportul mi-a format un spirit competitiv sănătos și m-a învățat și să pierd, lucruri care m-au ajutat enorm în cariera mea de artist, unde perseverența și echilibrul sunt esențiale.

Alergiile alimentare m-au determinat să adopt un regim de la care încerc să nu mă abat: mănânc pește, fructe de mare, carne slabă, alături de salată, orez, ouă sau avocado, iar când ajung acasă, nimic nu se compară cu supa cu fidea a mamei.

Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac, așa că nu îl percep ca pe o restricție, ci ca pe un stil de viață care mi se potrivește.

Acasă am un dulap doar al meu, cu mici plăceri culinare «vinovate», însă nu fac excese. Neimpunându-mi restricții, nu simt nevoia să mănânc prea mult”, a declarat Lidia Buble pentru revista VIVA!

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