Ce a fost „Campania celor patru dăunători” din 1958

Inițiativa, denumită oficial Campania celor patru dăunători, a fost concepută ca o acțiune de eradicare a speciilor considerate vinovate de transmiterea bolilor și de distrugerea recoltelor. Țintele stabilite de autoritățile de la Beijing au fost șobolanii, muștele, țânțarii și vrăbiile. Dintre acestea, vrabia de câmp a atras cel mai mult atenția aparatului de stat, fiind acuzată în mod eronat că mănâncă o cantitate prea mare de cereale, semințe și fructe din culturile destinate populației.

Propaganda de stat a transformat eliminarea acestor specii într-o datorie patriotică. Chinezii de rând au fost mobilizați pe scară largă, campania atingând apogeul în iarna și primăvara anului 1958, când întreaga națiune, inclusiv copiii de școală cu vârste de peste cinci ani, a fost angrenată în ceea ce regimul numea un efort de război împotriva naturii.

Metode de exterminare: zgomotul ca armă și incidentul de la Ambasada Poloniei

Autoritățile au instruit populația să folosească o tehnică de epuizare extremă împotriva păsărilor. Oamenii au ieșit pe străzi și pe câmpuri lovind în oale, tigăi, gonguri și tobe, făcând un zgomot asurzitor. Scopul era să împiedice vrăbiile să aterizeze pe crengi sau pe acoperișuri pentru a se odihni. Forțate să zboare ore în șir, păsările pur și simplu cădeau moarte din cer, răpuse de extenuare. În paralel, cetățenii distrugeau cuiburile, spărgeau ouăle și ucideau puii. Rapoartele guvernamentale ale vremii, deși posibil exagerate, vorbeau despre aproape două miliarde de vrăbii ucise în primul an de campanie, specia fiind împinsă în pragul dispariției pe teritoriul Chinei.

Un episod bizar al acestei mobilizări a avut loc la Ambasada Poloniei din Beijing, unde mai multe vrăbii și-au găsit refugiu. Personalul diplomatic a refuzat cererea chinezilor de a intra pe teritoriul ambasadei pentru a extermina păsările. Drept răspuns, mulțimea a înconjurat clădirea și a bătut la tobe neîncetat timp de două zile. În cele din urmă, polonezii au fost nevoiți să folosească lopeți pentru a curăța curtea de zecile de vrăbii care au murit de epuizare deasupra reprezentanței diplomatice.

Invazia de lăcuste și Marea Foamete Chineză

Consecințele ecologice ale acestei campanii absurde au fost catastrofale. Deși intenția inițială a fost creșterea randamentului agricol, uciderea în masă a vrăbiilor a eliminat un prădător natural crucial din ecosistem. Ornitologul chinez Tso-hsin Cheng a fost cel care a demonstrat științific, analizând conținutul stomacal al păsărilor, că vrăbiile consumau în realitate mult mai multe insecte dăunătoare, precum lăcustele, decât cereale.

Fără prădătorul lor principal, populațiile de lăcuste și alte insecte s-au înmulțit necontrolat, formând roiuri gigantice care au devastat culturile din întreaga țară. Combinația dintre această explozie a dăunătorilor, secetele și inundațiile din acea perioadă, precum și politicile agricole dezastruoase ale Marelui Salt Înainte, a dus la o prăbușire masivă a producției de hrană. Studiile recente arată că exterminarea vrăbiilor a fost responsabilă direct pentru o scădere de aproape 20% a producției agricole a Chinei. Toate aceste elemente au culminat cu Marea Foamete Chineză (1959–1961), un dezastru umanitar în care se estimează că și-au pierdut viața între 15 și 55 de milioane de oameni din cauza inaniției.

Schimbarea de direcție și importul secret de vrăbii din URSS

Confruntat cu dezastrul vizibil de pe câmpurile țării, liderul Partidului Comunist a realizat greșeala făcută. În aprilie 1960, Mao Zedong a ordonat oprirea oficială a campaniei împotriva vrăbiilor, acestea fiind înlocuite rapid pe lista dăunătorilor cu ploșnițele de pat.

Însă răul fusese deja făcut, iar ecosistemul agricol era în pragul colapsului total. Pentru a reface populația de vrăbii dispărută și a controla invaziile recurente de insecte, conducerea de la Beijing a luat o decizie neașteptată și ținută departe de ochii publicului: China a importat în secret 250.000 de vrăbii din Uniunea Sovietică. Astfel, ceea ce a început ca un război declarat naturii în numele prosperității s-a încheiat ca una dintre cele mai mortale erori de calcul ecologic și politic din istorie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Unica.ro
Gata cu viața monahală! Tatăl Deliei și-a dat jos barba, s-a tuns modern și se bucură din plin de viață! Cum arată acum Ion Matache. Asta da schimbare!
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Elle.ro
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
gsp
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
GSP.RO
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori intervine în scandalul de la FCSB: „Nu e nici 1% apreciat! A trecut printre atâția fotbaliști și nu i-ai spus un «bravo»”
GSP.RO
Femeia cu peste 1 milion de urmăritori intervine în scandalul de la FCSB: „Nu e nici 1% apreciat! A trecut printre atâția fotbaliști și nu i-ai spus un «bravo»”
Parteneri
Wow, imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Libertateapentrufemei.ro
Wow, imagini rare cu soția și fiica lui Dominic Fritz. Cum arătau când s-au cunoscut, efectiv nu îi recunoști! Ce salariu are și cu ce se ocupă misterioasa soție cu nume exotic și funcție mare a lui Dominic Fritz
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Avantaje.ro
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]
Tvmania.ro
A îmbrăcat doar o salopetă din plasă! Loredana Groza, apariție fără inhibiții la 56 de ani: «Mâine nu e o nouă zi» [GALERIE FOTO]

Știri România

Parteneri
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Adevarul.ro
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Daniel Pancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat la Rapid – Dinamo 0-1. Exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat la Rapid – Dinamo 0-1. Exclusiv
Prețurile mondiale la alimente ar putea urca cu 11,8% în 2026
Financiarul.ro
Prețurile mondiale la alimente ar putea urca cu 11,8% în 2026
Parteneri
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții
Viva.ro
Răspunsul lui Ilie Bolojan i-a lăsat mască și pe reporteri. A fost întrebat de partenera lui de viață, Ioana Fâșie, iar ce a urmat a generat un val de reacții

Monden

Parteneri
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
TVMania.ro
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Liceul din Bucureşti, unde toţi elevii au picat Bacul de toamnă
ObservatorNews.ro
Liceul din Bucureşti, unde toţi elevii au picat Bacul de toamnă
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Parteneri
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
GSP.ro
CFR Cluj, amanetat la propriu » Cine sunt antreprenorii cărora Ioan Varga le predă clubul: acuzații de manipulare a pieței, afaceri cu aur și un puci eșuat
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
GSP.ro
Rusoaica Maria Sharapova, imagini needitate din vacanță! A ales destinația favorită a românilor
Parteneri
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
Mediafax.ro
Are toate avizele, dar stă blocat. Cine a oprit proiectul Bala
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Wowbiz.ro
Cine era medicul de la Spitalul Universitar de Urgență București care s-a sinucis! Avea doar 28 de ani
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Wowbiz.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit cu câteva ore înainte de nuntă! Marius Totolici s-a stins în somn la doar 37 de ani. Ce a arătat autopsia?
Cine era, de fapt, medicul care s-ar fi aruncat de la etaj la Spitalul Universitar din București
Redactia.ro
Cine era, de fapt, medicul care s-ar fi aruncat de la etaj la Spitalul Universitar din București
În ce stare se află femeia din Galați, lovită intenționat cu mașina de soțul ei. Cei doi se aflau în plin proces de divorț
KanalD.ro
În ce stare se află femeia din Galați, lovită intenționat cu mașina de soțul ei. Cei doi se aflau în plin proces de divorț

Politic

Parteneri
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
ZiaruldeIasi.ro
Cei mai bine plătiți lucrători din Iași au fost creați de Justiție. Ei nu văd însă banii din cauză că muncesc pe datorie
Super veste pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Ararat. Ce s-a întâmplat cu 24 ore înainte de meciul din Europa League. Video
Fanatik.ro
Super veste pentru olteni înainte de Universitatea Craiova – Ararat. Ce s-a întâmplat cu 24 ore înainte de meciul din Europa League. Video
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna
Spotmedia.ro
Chiar și o singură arsură solară intensă îți poate afecta sănătatea pentru totdeauna