Ce a fost „Campania celor patru dăunători” din 1958

Inițiativa, denumită oficial Campania celor patru dăunători, a fost concepută ca o acțiune de eradicare a speciilor considerate vinovate de transmiterea bolilor și de distrugerea recoltelor. Țintele stabilite de autoritățile de la Beijing au fost șobolanii, muștele, țânțarii și vrăbiile. Dintre acestea, vrabia de câmp a atras cel mai mult atenția aparatului de stat, fiind acuzată în mod eronat că mănâncă o cantitate prea mare de cereale, semințe și fructe din culturile destinate populației.

Propaganda de stat a transformat eliminarea acestor specii într-o datorie patriotică. Chinezii de rând au fost mobilizați pe scară largă, campania atingând apogeul în iarna și primăvara anului 1958, când întreaga națiune, inclusiv copiii de școală cu vârste de peste cinci ani, a fost angrenată în ceea ce regimul numea un efort de război împotriva naturii.

Metode de exterminare: zgomotul ca armă și incidentul de la Ambasada Poloniei

Autoritățile au instruit populația să folosească o tehnică de epuizare extremă împotriva păsărilor. Oamenii au ieșit pe străzi și pe câmpuri lovind în oale, tigăi, gonguri și tobe, făcând un zgomot asurzitor. Scopul era să împiedice vrăbiile să aterizeze pe crengi sau pe acoperișuri pentru a se odihni. Forțate să zboare ore în șir, păsările pur și simplu cădeau moarte din cer, răpuse de extenuare. În paralel, cetățenii distrugeau cuiburile, spărgeau ouăle și ucideau puii. Rapoartele guvernamentale ale vremii, deși posibil exagerate, vorbeau despre aproape două miliarde de vrăbii ucise în primul an de campanie, specia fiind împinsă în pragul dispariției pe teritoriul Chinei.

Un episod bizar al acestei mobilizări a avut loc la Ambasada Poloniei din Beijing, unde mai multe vrăbii și-au găsit refugiu. Personalul diplomatic a refuzat cererea chinezilor de a intra pe teritoriul ambasadei pentru a extermina păsările. Drept răspuns, mulțimea a înconjurat clădirea și a bătut la tobe neîncetat timp de două zile. În cele din urmă, polonezii au fost nevoiți să folosească lopeți pentru a curăța curtea de zecile de vrăbii care au murit de epuizare deasupra reprezentanței diplomatice.

Invazia de lăcuste și Marea Foamete Chineză

Consecințele ecologice ale acestei campanii absurde au fost catastrofale. Deși intenția inițială a fost creșterea randamentului agricol, uciderea în masă a vrăbiilor a eliminat un prădător natural crucial din ecosistem. Ornitologul chinez Tso-hsin Cheng a fost cel care a demonstrat științific, analizând conținutul stomacal al păsărilor, că vrăbiile consumau în realitate mult mai multe insecte dăunătoare, precum lăcustele, decât cereale.

Fără prădătorul lor principal, populațiile de lăcuste și alte insecte s-au înmulțit necontrolat, formând roiuri gigantice care au devastat culturile din întreaga țară. Combinația dintre această explozie a dăunătorilor, secetele și inundațiile din acea perioadă, precum și politicile agricole dezastruoase ale Marelui Salt Înainte, a dus la o prăbușire masivă a producției de hrană. Studiile recente arată că exterminarea vrăbiilor a fost responsabilă direct pentru o scădere de aproape 20% a producției agricole a Chinei. Toate aceste elemente au culminat cu Marea Foamete Chineză (1959–1961), un dezastru umanitar în care se estimează că și-au pierdut viața între 15 și 55 de milioane de oameni din cauza inaniției.

Schimbarea de direcție și importul secret de vrăbii din URSS

Confruntat cu dezastrul vizibil de pe câmpurile țării, liderul Partidului Comunist a realizat greșeala făcută. În aprilie 1960, Mao Zedong a ordonat oprirea oficială a campaniei împotriva vrăbiilor, acestea fiind înlocuite rapid pe lista dăunătorilor cu ploșnițele de pat.

Însă răul fusese deja făcut, iar ecosistemul agricol era în pragul colapsului total. Pentru a reface populația de vrăbii dispărută și a controla invaziile recurente de insecte, conducerea de la Beijing a luat o decizie neașteptată și ținută departe de ochii publicului: China a importat în secret 250.000 de vrăbii din Uniunea Sovietică. Astfel, ceea ce a început ca un război declarat naturii în numele prosperității s-a încheiat ca una dintre cele mai mortale erori de calcul ecologic și politic din istorie.

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