Potrivit anunțului d pe SEAP, pachet solicitat de Secretariatul General al Guvrnului este format din: Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, an apariție 2016, Dicționarul Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, an apariție 2010, Gramatica de Bază a Limbii Române, Editura Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, an aparitie 2016.

Produsele vor fi livrate gratuit la sediul Secretariatului General al Guvernului din Pta. Victoriei nr. 1, sect. 1, Bucuresti, în termen de max. 7 zile lucratoare de la data acceptarii comenzii/contractului.

Produsele vor fi livrate in cutii cu greutatea de max. 10 kg. si vor avea obligatoriu declaratia de conformitate, se mai precizează în anunțul public.

Valoarea estimativă a contractului est d 52.400,00 de lei, adică 11.259,86 euro. Prețul unui pachet est de 132,86 lei.