Design robust și elemente distinctive pentru Duster 2026

Duster 2026 este construit pe platforma CMF-B, care îi conferă o structură robustă și adaptabilă. Deși diferă vizual de varianta internațională, păstrează elemente definitorii precum postura verticală, arcadele roților proeminente și ornamentele din plastic durabil.

SUV-ul, cu o lungime de aproximativ 4,3 metri, este echipat cu faruri LED în formă de Y, jante din aliaj modernizate și bare de protecție restilizate. În partea din spate, se remarcă stopurile în formă de C și un spoiler discret, accentuând caracterul contemporan al vehiculului.

Interior modernizat și dotări tehnologice avansate

Deși imaginile oficiale ale interiorului nu au fost încă publicate, primele informații indică o asemănare cu versiunea globală. Printre îmbunătățirile notabile se numără o consolă centrală reproiectată, guri de ventilație redesenate și un panou de bord digital de șapte inchi.

Alte dotări includ un ecran multimedia de zece inchi cu conectivitate wireless pentru smartphone-uri, cameră video de 360 de grade, încărcare wireless și acoperiș panoramic. Noile caracteristici tehnologice plasează Duster aproape de liderii segmentului SUV.

Motorizări pe benzină și poziționare strategică pe piața indiană

Renault Duster 2026 pentru India va fi disponibil exclusiv cu motoare pe benzină. Opțiunea principală este motorul HR13 de 1,3 litri, capabil să genereze 156 CP, în timp ce motorul turbo de 1 litru, deja utilizat pe modelul Kiger, va fi oferit ca alternativă mai accesibilă. Ambele variante vor putea fi asociate cu transmisii manuale sau automate, adresându-se diverselor nevoi ale cumpărătorilor.

Renault se poziționează strategic pe piața indiană cu un model care îmbină tradiția și inovația, oferind un SUV adaptat cerințelor locale.

