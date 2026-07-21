Cum sunt abordați tinerii

Relatările apărute pe TikTok și Reddit indică faptul că reprezentanții grupării, cunoscută informal sub numele „God the Mother”, se concentrează pe zone aglomerate, precum stațiile de metrou, centrele comerciale sau campusurile universitare. Cei abordați spun că primele conversații nu au un caracter religios evident, fiind prezentate ca activități de socializare sau culturale.

„Veniseră la mine și la un coleg cu un chestionar. Spuneau că reprezintă o asociație de studenți străini. Cu un pretext sau altul, am ajuns de pe stradă într-un apartament, apoi ne-au chemat la evenimente și activități de voluntariat, înainte ca discuțiile să capete o componentă religioasă”, a povestit un fost student, într-o mărturie online.

Ce este „God the Mother” și ce promovează

Mai mulți tineri au descris o insistență neobișnuită din partea membrilor grupării. Aceștia spun că li s-au cerut numerele de telefon și au primit apoi mesaje repetate cu invitații la evenimente. O tânără a relatat pe TikTok cum a participat la o ceremonie de botez organizată de grupare: „Am fost botezată la God the Mother Cult. Am fost băgată într-o cadă și mi s-a turnat apă în cap.”

Organizația religioasă este asociată cu World Mission Society Church of God, fondată în 1964, în Coreea de Sud, de Ahn Sahng-hong. Gruparea promovează conceptul de „Dumnezeu Mama” alături de Dumnezeu Tatăl, considerându-l pe fondator drept a doua venire a lui Iisus Hristos.

Practicile religioase includ studii biblice, respectarea Sabatului și celebrarea unor sărbători inspirate din Vechiul și Noul Legământ. Pe lângă activitățile spirituale, organizația desfășoară acțiuni de voluntariat, precum campanii de ecologizare și proiecte umanitare.

Acuzații fără dovezi și reacția organizației

De-a lungul anilor, organizația a fost vizată de acuzații, inclusiv teorii legate de trafic de persoane, răspândite online începând din 2018. În ciuda investigațiilor desfășurate în campusuri universitare din SUA, autoritățile nu au găsit dovezi care să confirme aceste acuzații.

Reprezentanții grupării resping acuzațiile, susținând că membrii săi sunt ținta hărțuirii pe baza informațiilor false. Specialiștii recomandă prudență: verificați identitatea celor care vă abordează, evitați să oferiți date personale și fiți sceptici față de invitațiile în spații private fără explicații clare despre scopul întâlnirii.

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