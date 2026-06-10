Este vorba despre prăbușirea și explodarea unei drone aeriene rusești, pe 29 mai, pe acoperișul unui bloc din Galați (eviment soldat cu doi răniți), și despre pătrunderea a patru drone maritime ucrainene în apele teritoriale ale României, în județul Constanța, pe 5 iunie.

Surse apropiate discuțiilor de la cartierul general al NATO, de la Bruxelles, au explicat pentru Libertatea că discuțiile s-au concentrat pe insistența României pe lângă aliați, ca aceștia să trimită în țară noi sisteme antidronă și alte tipuri de capabilități inclusiv pentru apărarea platformelor marine precum Neptun Deep.

„România a pus pe agenda NATO Neptun Deep pentru că e o chestiune de independență energetică”, a explicat sursa apropiată discuțiilor de la Bruxelles. Un alt argument a fost că România va fi, din 2027, un exportator net de gaze din perimetrul Neptun Deep. Deja OMV Petrom, unul dintre operatori, a semnat mai multe contracte de export de gaze, inclusiv cu mari companii din Germania și Republica Moldova.

Perimetrul Neptun Deep se află la aproximativ 170 km de țărmul românesc al Mării Negre, în zona economică exclusivă a României. Perimetrul are o suprafață de 7.500 km².

Datele asocierii OMV Petrom – Romgaz arată că din Neptun Deep s-ar putea extrage 100 de miliarde de metri cubi de gaze, de zece ori mai mult decât produce anual România în prezent. Forajul pentru exploatarea gazelor în Perimetrul Neptun Deep a început în martie 2025.

Pe de altă parte, ambasadorii NATO au agreat astăzi că este nevoie ca aliații să urgenteze dezvoltarea de soluții de apărare împotriva dronelor.

Discuția privind securitatea la Marea Neagră are loc cu mai puțin de o lună înainte de summitul NATO de la Ankara, din Turcia.

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunțat astăzi, că liderul american Donald Trump va participa la reuniunea aliaților de la Ankara.

Anterior reunirii ambasadorilor statelor membre la NATO, la Consiliul Nord Atlantic, purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord Atlantice, Allison Hart, a scris pe contul său de X că angajamentul NATO de a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliat „impune să ne adaptăm constant la o situație de securitate în continuă evoluție”.

Reprezentanta NATO a mai scris: „Ca urmare directă a războiului continuu al Rusiei împotriva Ucrainei, am văzut mai multe incidente cu drone de-a lungul flancului nostru estic – atât în ​​aer, cât și pe mare. NATO colaborează îndeaproape cu aliații noștri pentru a se asigura că vom continua să abordăm această provocare în mod eficient și eficace, inclusiv prin discuțiile de astăzi din cadrul Consiliului Nord-Atlantic, axate pe securitatea de-a lungul Mării Negre.

„ NATOs commitment to defend every inch of Allied territory demands that we consistently adapt to an evolving security landscape. As a direct result of Russias ongoing war against Ukraine, weve seen more incidents with drones along our eastern flank – both in the air and at sea.… — NATO Spokesperson (@NATOpress) June 10, 2026 „>https://

NATOs commitment to defend every inch of Allied territory demands that we consistently adapt to an evolving security landscape. As a direct result of Russias ongoing war against Ukraine, weve seen more incidents with drones along our eastern flank – both in the air and at sea.… — NATO Spokesperson (@NATOpress) June 10, 2026

După ultimele incursiuni ale dronelor rusești în România, Spania și Italia, doi dintre aliații din NATO care au deja militari la noi, au anunțat că vor suplimenta dislocările de soldați și aparate de zbor în România.

Italia va trimite avioane de luptă și peste 100 de militari.

Sâmbătă, președintele Nicușor Dan a declarat la Constanța, că România așteaptă de la NATO o „suplimentare de echipamente”. Șeful statului a anunțat că „atât Ministerul Apărării, Armata, cât și Ministerul de Interne, Poliția de Frontieră vor suplimenta în cursul acestei veri, echipajele care fac misiuni de cercetare, de recunoaștere a eventualelor pericole (în zona de coastă – n.red.). În al treilea rând, în urma contactelor diplomatice recente, cu care sunteți la curent, există un dialog constant cu Ucraina și era deja prevăzută o formă de protocol care să cuprindă inclusiv tipul acesta de evenimente”, a precizat președintele.

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