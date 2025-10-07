Premierul Bolojan susține o reducere cu 10% a numărului de angajați

Coaliția se reunește de la ora 14.00 pentru o discuție care ar trebui să fie decisivă sau cel puțin să clarifice parțial modul cum va acționa Guvernul în ceea ce privește noul proiect de lege în care sunt cerute disponibilizări de personal la nivelul administrației publice locale.

Premierul Ilie Bolojan, care are în spate susținerea PNL, dar și a USR, vrea o reducere a 10% din posturile ocupate efectiv (ceea ce ar însemna circa 40% din totalul din organigrame) la nivelul administrației publice locale, pentru ca la final să fie aproximativ 13.000 de oameni care pleacă acasă. Peste 70% dintre UAT-uri ar urma să fie afectate, însă sunt și primării sau CJ-uri care având scheme de personal suple nu au problema disponibilizărilor, iar exemple de bună practică sunt de la toate partidele, de la PSD (cum e șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, sau primarul sectorului 4, Daniel Băluță) la PNL (cum e șeful CJ Alba, Ion Dumitrel) sau USR (cum e primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu).

Surse social-democrate și liberale susțin că un punct de consens până acum a fost acceptarea de către Bolojan ca în unele UAT-uri cu probleme limita maximă de concedieri a celor aflați în funcție să fie la 20% din personal, pentru a nu pune pe butuci instituțiile, după cum a scris deja Libertatea de aceste cazuri.

Cum vede PSD problema reducerilor din administrația locală

Conducerea PSD, în frunte cu Sorin Grindeanu (președinte interimar și șef al Camerei Deputaților) și Lia Olguța Vasilescu (vicepreședintă a PSD și șefă a Asociației Municipiilor din România). Lia Olguța Vasilescu a precizat că PSD e de acord cu o reducere de cel mult a 30% din posturile totale, dar nu mai mult de 20% din numărul efectiv.

„S-a pornit de la premise greşite, de la cifre greşite, se ştia că sunt 330.000 de oameni în administraţia publică locală, s-a dovedit că sunt 125.000 şi pentru că nu ne-am opus niciodată acestui pachet al administraţiei publice locale, am venit şi cu nişte variante care se referă la faptul că suntem de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate. De ce spunem nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate? Pentru că sunt, la ora actuală, stabilite în legislaţie nişte praguri care, din punctul nostru de vedere, nu sunt cele mai fericit alese şi am dat exemplu de fiecare dată o primărie care are 200.000 de locuitori versus una cu aproape 400.000 de locuitori, conform legii, trebuie să aibă acelaşi număr de funcţionari publici. Din cauza aceasta am introdus acest prag de 20% din numărul de posturi efectiv ocupate”, a explicat Lia Olguţa Vasilescu.

Pe de altă parte, PSD a subliniat că trebuie să respectată autonomia locală și să i se pună la dispoziție primarului sau șefului de la CJ varianta de a opta: 10% reduceri de personal sau 10% reducere a cheltuielilor de personal, pentru că mai ales la nivelul UAT-urilor mici e foarte greu să dai din oameni afară, unele având deja prea puțini oameni.

Administrația centrală, legată de „reforma” din administrația locală

Însă PSD cere solidaritate și din zona centrală. Mai precis, odată cu reducerea de personal din administrația locală să fie o diminuare cu minim 10% și a personalului din instituțiile centrale, mai ales că cei din teritoriu au mai fost puși să strângă cureaua, printr-o altă diminuare de 10% a posturilor, anul trecut. Ideea unei reforme în oglindă a mai fost enunțată și de primari din alte partide, cum e USR-istul Lucian Stanciu Viziteu de la Bacău.

Pe de altă parte, în ieșirile publice UDMR a pledat pentru o soluție de mijloc, adică de concedieri efective de 7%-8% din numărul de angajați și 2%-3% din cheltuielile bugetare locale.

Surse politice au explicat pentru Liberatea că dacă se va ține cont de legarea reformei administrației centrale de cea locală, tot demersul s-ar mai putea prelungi câteva săptămâni, pentru că în primul rând ar trebui furnizate datele la zi, apoi ar urma tradiționalele frâne interne și respingere a unui demers de concedieri colective.

