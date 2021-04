Ședința Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) este programată azi, la ora 14.00 și, cel mai probabil, se va sfârși cu decizia de a relaxa unele restricții începând de marți.

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a declarat înaintea ședinței Comitetului municipal pentru Situaţii de Urgenţă, că cel mai probabil de marți se vor deschide sălile de sport și fitness din București.

„Sălile de spectacol la fel ca restaurantele vor fi deschise parțial și anume capacitatea de 30%, după ce indicele de infectare va scădea sub 3 la mie. Sunt stabilite deja măsurile pentru perioada Paștelui, știm că încărcarea magazinelor va fi mare. Am discutat cu clerul despre modalitatea în care se vor desfășura slujbele. Lucrurile sunt sub control”, a declarat Alin Stoica, într-o conferință transmisă de Digi24.

Ședința CMBSU a fost convocată după ce rata de infectare din București a coborât luni sub pragul de 3,5 la mia de locuitori.

„Conform legii, la incidenţă sub 3,5 nu se mai aplică restricţiile pe program şi pe circulaţia în afara domiciliului în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică. (…) Am convocat deja un Comitet pentru Situaţii de Urgenţă, cerem şi opinia autorităţilor sanitare şi luăm o decizie”, a declarat la Digi24 Alin Stoica, prefectul Capitalei.



Prefectul a mai precizat că noile măsuri ar putea intra în vigoare de marți. Astfel, bucureștenii vor putea intra în case până la ora 22.00 în loc de ora 20.00 și la sfârșit de săptămână, iar magazinele vor avea și în weekend același program pe care îl au în timpul săptămânii.

De asemenea, cinematografele și restaurantele nu își schimbă încă programul, a mai spus Alin prefectul, în cazul lor fiind nevoie ca rata de infectare să coboare sub 3 la mie.

Un mesaj a venit, luni, și din partea premierului Florin Cîțu.

„Este foarte important să păstrăm acest trend, pentru a ajunge treptat la ridicarea tuturor restricțiilor”, a transmis Cîțu pe pagina sa de Facebook.

În București au fost raportate 275 de noi infectări, cifrele fiind în scădere față de ziua precedentă când s-au înregistrat 335 de noi cazuri.

Sâmbătă autoritățile au prelungit restricțiile pentru Capitală, rata fiind atunci de 3,94.

În localitățile unde incidenţa cazurilor de COVID este peste 4 la mie în ultimele 14 zile, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică circulaţia este permisă până la orele 20,00, iar la operatorii economici care au activități cu publicul, activitatea este permisă până la ora 18,00. Restricțiile dispar când incidenţa scade sub 3,5 la mie.

