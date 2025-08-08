Expo 2025 Osaka

Președintele CJ Iași, Costel Alexe, și vicepreședintele Marius Dangă au mers la Expo 2025 Osaka pentru a promova județul ca destinație pentru investiții și turism. Au fost prezentate proiecte precum dezvoltarea parcurilor industriale, spitalele regionale și terminalul Cargo de la Aeroportul Iași.

„Japonia este un model în ceea ce privește eficiența și sustenabilitatea în administrația publică. Am identificat metode care pot fi adaptate la Iași în domenii precum digitalizare, educație, sănătate și urbanism”, a explicat în raportul vizitei Costel Alexe, șeful CJ Iași.

Mai mult, Marius Dangă a precizat în raportul vizitei și că „obiectivul a fost preluarea de idei, metode și modele de colaborare între instituțiile locale și mediul economic sau academic, aplicabile în contextul ieșean”.

„Vizibilitatea internațională nu mai este un lux, ci o necesitate”

Punctul culminant al vizitei a fost Forumul de Afaceri România-Japonia 2025, desfășurat în cadrul Zilei României la Expo Osaka, la care au luat parte peste 150 de firme din ambele țări. Vicepreședintele Marius Dangă a evidențiat că expoziția urmărește punerea în practică a temei principale, „Laboratorul Vieții Oamenilor”.

Unul dintre rezultatele vizitei ar fi venirea unei delegații de oameni de afaceri japonezi la Iași, planificată pentru toamnă.

„Într-o lume în continuă schimbare, cu provocări globale și competiție crescută pentru investiții, vizibilitatea internațională nu mai este un lux, ci o necesitate. Această deplasare a fost un semnal clar că județul Iași își asumă rolul de actor regional, deschis spre colaborări, idei noi și proiecte”, se mai arată în raportul vizitei.

Amintim că, în mai 2025, japonezii s-au adunat în fața Pavilionului României din Osaka să-i asculte pe muzicienii de la București.

