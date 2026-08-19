Programul Rabla Auto 2026 se redeschide din 25 august 2026

Într-o postare oficială pe Facebook, AFM a confirmat că bugetul disponibil pentru această etapă provine din sumele deja rezervate, dar care nu au fost utilizate complet din cauza nefinalizării tuturor paşilor procedurali de către anumiţi solicitanţi.

„Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că, începând de marţi, 25 august 2026, ora 10.00, şi până la 31 decembrie 2026, ora 23.59 sau până la epuizarea fondurilor disponibile, persoanele fizice care nu au reuşit să se înscrie anterior vor avea posibilitatea de a se înscrie în Programul Rabla Auto 2026.

Bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurşi toţi paşii procedurali prevăzuţi”, se arată în comunicatul publicat de AFM.

Cum se pot înscrie românii în Programul Rabla Auto 2026

Înscrierile în program se vor realiza exclusiv prin intermediul aplicaţiei online a Administraţiei Fondului pentru Mediu, disponibilă la adresa https://inscrierionline.afm.ro. Procedura este simplă, iar sistemul generează automat un număr de înregistrare şi rezervă suma corespunzătoare ecotichetului, în limita fondurilor disponibile.

Ce valori au ecotichetele

AFM a detaliat sumele pe care le pot primi cei care vor să achiziţioneze un autovehicul nou prin intermediul Programului Rabla Auto 2026:

  • 18.500 lei – pentru un autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen;
  • 15.000 lei – pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică;
  • 12.000 lei – pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid;
  • 10.000 lei – pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (inclusiv motorizări GPL/GNC) sau o motocicletă.
Programul Rabla Auto 2026 se redeschide. Ghidul complet pentru românii care vor ecotichete de până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă
Infografic privind Programul Rabla Auto 2026. Sursa foto: Fotografie generată cu ajutorul inteligenței artificiale

Ce trebuie să facă românii după înscriere

După obţinerea numărului de înregistrare, participanţii înscrişi în program au la dispoziţie 10 zile pentru a îndeplini următorii paşi:

  • Completarea seriei de şasiu a autovehiculului uzat în aplicaţia online;
  • Încărcarea documentelor necesare în conformitate cu ghidul de finanţare al programului;
  • Selectarea unui producător validat prin aplicaţie, de la care urmează să achiziţioneze noul autovehicul.

Cine poate participa la noua sesiune

Programul Rabla Auto 2026 este dedicat în această etapă persoanelor fizice care nu au reuşit să aplice în rundele anterioare. La începutul lunii august, AFM a publicat o listă cu 9.743 de dosare aprobate pentru această iniţiativă, arătând interesul crescut al românilor pentru achiziţia de autovehicule mai prietenoase cu mediul.

Pentru detalii suplimentare despre procesul de înscriere şi documentele necesare, cei interesaţi sunt încurajaţi să acceseze site-ul oficial al Administraţiei Fondului pentru Mediu.

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