Electrificarea Loganului

Mohamed Bachiri, directorul general al Renault Group Maroc, care conduce uzina din Tanger a companiei, a anunțat că platforma pe care se bazează modelele Sandero, Logan și Jogger va fi electrificată.

Data de apariție? Finalul anului viitor. „Am început să lucrăm la industrializarea celei de-a patra generații a gamei Dacia din Tanger, care este în curs de lansare și care va debuta la sfârșitul anului 2027, începutul lui 2028, cu diferite versiuni electrice și hibrid”, a spus acesta, conform Profit.ro.

Viitorul Sandero va fi atât electric, cât și cu versiuni hibride, conform SpeedMe.

Cum ar arăta

Publicația Motor1 a prezentat anterior o randare a viitorului Sandero electric.

Nu se știe exact prețul, dar viitoarea generație de Spring va porni de la 18.000 de euro, astfel că viitorul Sandero electric, care este o clasă mai mare, ar putea pleca de la 20.000 de euro și să ajungă la 25.000 de euro, cât este acum Ford Puma Gen-E.

Rivalul Citroen e-C3 pleacă de la 23.000 și ajunge la 26.600 de euro.

Actualul model Sandero are 4,1 metri lungime, iar actuala generație Spring are 3,7 metri.

Viitoarea Dacia Sandero va fi electrică, dar va fi produsă în Maroc. Cum arată noul model
Dacia Sandero 2027 va fi electrică Foto: Motor1

Rămâne compact

Dacia Sandero este prezentă pe piață din 2008; a doua generație a urmat în 2013, iar a treia a fost lansată în 2021.

În cea de-a patra generație, va exista pentru prima dată și o versiune electrică. Mașina va rămâne un autoturism compact, cu o lungime de aproximativ 4,10 metri.

Pe lângă varianta standard a modelului Sandero, va exista și o versiune cu treaptă de acces mai înaltă și aspect off-road, la fel ca înainte, respectiv Sandero Stepway.

Sandero este cea mai vândută mașină în Europa, însă ultimele versiuni produse la Mioveni au văzut lumina zilei în 2025. Din acest an întreaga producție este realizată în Maroc.

Springul trece din China în Slovenia

Până în prezent, Dacia Spring este singurul model electric al mărcii. Acesta a beneficiat de un facelift în 2024.

Modelul este produs de constructorul chinez de stat Dongfeng în China. Mașina a avut succes în Europa, dar în ultimii ani mai puțin după scăderea subvențiilor în Germania și România.

Următoarea generație de Spring se va realiza în Slovenia și va apărea în acest an.

Marocul a depășit România

Modelele produse la Mioveni sunt SUV-urile Duster și Bigster, care au acum și versiuni hibride.

Viitorul model Striker va fi realizat în Turcia.

Uzina din Maroc produce anual 380.000 de mașini, față de 350.000 la Mioveni, iar Dacia a devenit tot mai puțin românească.

Scandal privind programul „Fabricat în Europa”

La nivel european sunt discuții privind programul „Made in EU”, care să susțină modelele produse local. Scopul este să apere industria auto locală de invazia de mașini chinezești, produse cu subvenții masive de la stat.

Dacă inițial se urmărea doar producția europeană prin noul program, ulterior lista a fost lărgită pentru a include țările cu care UE are acorduri comerciale, respectiv Marea Britanie, Maroc și Turcia.

Acest lucru a nemulțumit Coreea de Sud și Japonia, care are de asemenea acorduri de liber schimb cu UE, astfel că și mașinile producătorilor din aceste țări ar putea apărea în program.

Mai departe, asta a dus la un scandal întreg la Bruxelles, Franța fiind nemulțumită că UE nu își apără destul interesele.

În paralel, producătorii Volkswagen, Renault și Stellantis au venit cu o altă idee: 70% din vehicule să fie produse 70% în Europa.

Acest lucru ar elimina direct Marocul și Turcia, aceasta din urmă fiind deja nemulțumită.

Același scandal a apărut și în România, la Programul Rabla, după excluderea mașinilor produse în Japonia și Coreea de Sud.

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