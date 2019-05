Șeful de promoție al Colegiului Național Bogdan Petriceicu Hasdeu din Buzău, despre testarea în urma căreia a fost admis la Oxford. «Profesorii au vrut să vadă cum gândesc, nu cât de multă materie știu»

”Am depus dosarul, am dat un test de matematică și informatică la București, apoi am fost chemat la un interviu în Anglia. Interviul a fost extraordinar, extrem de constructiv și deloc greu. Am vorbit cu profesorii care au vrut să vadă cum gândesc, nu cât de multă materie știu, ci mai degrabă cum intenționez să o aplic”, a explicat tânărul absolvent.

De când a intrat pe băncile școlii, Cătălin Dumitru a avut doar medii de 10, deși a urmat cursurile uneia dintre cele mai severe școli din țară, unde cerințele sunt extrem de mari.

Astăzi, pentru Cătălin, la fel ca pentru toți colegii lui, a fost o zi emoționantă: ceremonia de absolvire.

”Sunt în Hasdeu din clasa a V-a și din clasa a V-a am luat doar note de 10. La început a fost greu, dar am avut sprijinul profesorilor și al părinților și sunt foarte fericit că am ajuns după 8 ani și la finalul liceului”, a spus el.

Ca să ajungă să studieze la Oxford, Cătălin trebuie să ia minimum media 9 la bacalaureat. ”O nimica toată pentru el”, spun profesorii lui.

”La Oxford voi studia matematica și informatica 4 ani, după care mă voi îndrepta spre o carieră în IT. În străinătate, la început, dar dorința mea este să mă întorc în țară”, a adăugat șeful de promoție.

Printre cei care au terminat astăzi ”Hasdeul” s-a aflat și Alexandra Bîgiu, fiica fostului președinte al Consiliului Județean Buzău, Cristi Bîgiu, condamnat și încarcerat pentru luare de mită. Ieșit din penitenciar la începutul acestui an, Bîgiu s-a aflat alături de fiica sa, la absolvirea liceului.

La festivitatea de la Colegiul Hasdeu au participat elevi de la 10 clase, alături de părinți, bunici, prieteni, profesori și autorități locale.

